MA-Env - indicador para MetaTrader 5
El trader optimista puede entrar en el mercado cuando el precio cruce la línea azul.
Una entrada más fiable se obtendrá cuando el precio cruce la línea amarilla.
Cuando el precio retroceda y cruce la línea roja, puede abrir una posición en el sentido del movimiento del precio.
Si el precio se mueve entre las líneas azules es mejor quedarse fuera del mercado.
