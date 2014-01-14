CodeBaseSecciones
Indicadores

MA-Env - indicador para MetaTrader 5

Leonid Basis | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1631
Ranking:
(31)
Publicado:
Actualizado:
maenv_02b.mq5 (10.46 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El trader optimista puede entrar en el mercado cuando el precio cruce la línea azul.

Una entrada más fiable se obtendrá cuando el precio cruce la línea amarilla.

Cuando el precio retroceda y cruce la línea roja, puede abrir una posición en el sentido del movimiento del precio.

Si el precio se mueve entre las líneas azules es mejor quedarse fuera del mercado.

Indicador MA-Env

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/819

