Индикаторы

MA-Env - индикатор для MetaTrader 5

Leonid Basis
Опубликован:
Обновлен:
Оптимистично настроенный трейдер может входить в рынок в случае пересечения ценой синей линии.

Более надежный вариант - входить в рынок при пересечении ценой желтой линии.

При пересечении красной линии и возвращении цены можно открывать позиции по ходу движения цены.

Если цена находится в диапазоне между голубыми линиями - лучше оставаться вне рынка.

MA-Env indicator

