Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MA-Env - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5874
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Оптимистично настроенный трейдер может входить в рынок в случае пересечения ценой синей линии.
Более надежный вариант - входить в рынок при пересечении ценой желтой линии.
При пересечении красной линии и возвращении цены можно открывать позиции по ходу движения цены.
Если цена находится в диапазоне между голубыми линиями - лучше оставаться вне рынка.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/819
Класс CFastFile избавляет от необходимости промежуточной записи данных в физический файл на диске. Это позволяет получить значительное ускорение при работе с данными.Модуль торговых сигналов, выполненный на основе индикатора ColorJFatl
Модуль торговых сигналов для Мастера MQL5. Сигналом для открытия позиций служит изменение цвета индикатора ColorJFatl.
Библиотека, которая содержит статистические функции, такие как вычисление среднего, дисперсии, асимметрии, эксцесса, ковариации, корреляции и т.д.Price on Bollinger Channel
Индикатор рисует полосы Болинджера относительно скользящей средней и проекции ценовых баров в отдельном окне.