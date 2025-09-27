Weekly Wrap – Global Macro Recap (Sep 22–26, 2025)

La semaine écoulée sur les marchés mondiaux a été marquée par des politiques monétaires stables des banques centrales et par un affaiblissement des indicateurs de croissance dans plusieurs grandes économies. Voici un récapitulatif par région :

🇨🇳 Chine (CNY)

La production industrielle a ralenti à +5,2% en g.a., les ventes au détail à +3,4% en g.a. (contre 3,8% attendu). La faiblesse de la consommation maintient la pression sur le yuan et souligne les limites du soutien de Pékin.

🇬🇧 Royaume-Uni (GBP)

L’inflation est restée stable à 3,8% en g.a.. La BoE a maintenu ses taux à 4,0% avec un vote divisé. Les ventes au détail ont reculé de -0,4% m/m. La livre a manqué d’élan alors que les opérateurs se concentrent sur les risques de croissance.

🇨🇦 Canada (CAD)

Les mesures d’inflation sont inchangées, mais les ventes au détail ont chuté de -0,6% m/m. Le pétrole a apporté un certain soutien, mais le CAD est resté dans une fourchette étroite.

🇺🇸 États-Unis (USD)

La Fed a maintenu ses taux à 4,25%, soulignant le scénario « higher for longer ». Les inscriptions au chômage se sont améliorées (231K) tandis que les données immobilières sont restées mitigées. L’indice DXY est resté stable, mais les risques de volatilité persistent.

🇯🇵 Japon (JPY)

La BoJ a maintenu sa politique en dessous de 0,5%, poursuivant son approche ultra-accommodante. Le yen s’est affaibli, bien que les flux vers les valeurs refuges aient limité les pertes.

🇳🇿 Nouvelle-Zélande (NZD)

Le PIB a reculé de -0,9% t/t, bien en deçà des prévisions. Le NZD a chuté, reflétant sa sensibilité aux chocs domestiques de croissance.

🇦🇺 Australie (AUD)

Le rapport sur l’emploi a montré -5,4K pertes (attendu : +21K). Le chômage est resté à 4,2%. L’AUD s’est légèrement affaibli, suivant le sentiment de risque global.

📌 Note pour les traders

L’inflation reste stable, mais la croissance s’affaiblit au Royaume-Uni, au Canada et en Nouvelle-Zélande. Le thème dominant est la divergence : USD et valeurs refuges soutenus, devises à bêta élevé sous pression.





LM | Trading & Development – Let’s build better trades, together.

