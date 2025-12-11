Maîtriser le XAUUSD au quotidien : ce que les traders avertis surveillent aujourd’hui, le 11 décembre 2025

« Évitez la tentation de trader constamment. Tradez seulement lorsque le marché vous en offre l'opportunité. » — Richard Dennis

Afin de permettre aux traders de tirer le meilleur parti du marché actuel, nous allons examiner la tendance actuelle et évaluer la paire XAUUSD.

📘 Mes livres sur l'automatisation et le trading algorithmique : j'y décortique les stratégies, la logique de programmation et les applications pratiques.

🟡 L’Or Aujourd’hui — Ce Que L’Action du Prix Nous Dit sur XAU/USD

En ce moment, l’or (XAU/USD) montre une structure typique de marché en range, où acheteurs et vendeurs défendent des zones spécifiques sans imposer une véritable cassure. Nous ne sommes pas dans une forte tendance — le marché cherche une direction.

Sur le plan structurel :

👉 Le prix évolue dans un range horizontal, les acheteurs défendent le support et les vendeurs bloquent les hausses à la résistance.

👉 On observe des mèches de rejet sur les zones basses, signe que les acheteurs entrent lors des replis.

👉 Sur les zones hautes, on voit de l’hésitation — mèches supérieures et petits corps — ce qui indique une pression vendeuse.

En langage simple de trader : le marché est équilibré et attend une conviction.

L’action du prix aujourd’hui, c’est surtout réagir aux niveaux, pas courir derrière une cassure.

🧠 Ce Que J’Observe Sur Le Graphique — Zones et Niveaux Clés

Au lieu de niveaux exacts (qui varient selon les brokers), travaille avec les zones basées sur la structure récente du marché :

🔹 Zone de Support — Où les Acheteurs S’activent

Le prix a tendance à descendre puis rebondir, en laissant des mèches de rejet et des modèles haussiers. Pour un trader price action, c’est clair : pin bars, marteaux, engulfing haussiers sont des signaux potentiels pour acheter.

Ce que l’action du prix montre :

✔ Intérêt acheteur

✔ Formation de mèches de rejet

✔ Bonne opportunité risque–récompense avec stop serré

🔹 Zone de Résistance — Où les Vendeurs Interviennent

À chaque approche de cette limite, le momentum s’affaiblit. On observe :

✔ Petits corps de bougies

✔ Mèches supérieures

✔ Cassures avortées

C’est une zone d’offre. Traders peuvent :

🔹 prendre profit sur les achats

🔹 ou chercher des ventes si un pattern baissier apparaît

🔹 Milieu du Range — Zone de Décision

Quand le prix se trouve au centre :

✔ pas de tendance

✔ peu de conviction

✔ patience requise

Ici, je n’entre pas en position, sauf si un pattern propre et confirmé se forme.





Ce que les traders avertis surveillent aujourd'hui sur la paire XAUUSD : graphique en temps réel et transactions en direct – 11 décembre 2025



🔥 Les Modèles Price Action Que Je Surveille Aujourd’hui

📍 Au Support :

Pin bar haussière — rejet net

Engulfing haussier — contrôle acheteur

Inside bar avec cassure haussière — confirmation après retest

Ce sont des signaux potentiels d'achat.

📍 À la Résistance :

Pin bar / shooting star baissière

Engulfing baissier

Fausse cassure avec clôture dans le range

Signaux clairs pour ventes ou prises de bénéfices.

📍 En Cas de Cassure :

Une cassure valide doit montrer :

✔ grande bougie impulsive

✔ clôture au-dessus du niveau

✔ continuation sur la bougie suivante

Sans confirmation, pas de trade — l’or crée beaucoup de faux signaux.

🧑‍💻 Si Je Devais Trader Aujourd’hui — Mon Plan Personnel

Plan A — Rebond du Support

✔ Le prix descend jusqu’au support

✔ Attendre un modèle haussier clair

✔ Entrée long avec stop serré

✔ TP proche de la résistance

Plan B — Rejet de la Résistance

✔ Le prix monte vers la limite supérieure

✔ Chercher un pattern baissier

✔ Entrée short vers le milieu du range

✔ Stop au-dessus des mèches

Plan C — Cassure Confirmée

✔ Cassure forte au-dessus de la résistance

✔ Attendre un retest

✔ Entrer dans la continuation

✔ Stop sous les creux montants

🧠 Mon Avis — De Trader à Trader

Aujourd’hui, l’or n’est pas en mode tendance — il est en mode discipline.

Le marché réagit aux niveaux, pas aux impulsions.

C’est un environnement pur de price action :

✔ supports et résistances fonctionnent

✔ les bougies racontent l’histoire

✔ les changements de momentum sont subtils mais exploitables

Pour moi, aujourd’hui :

👊 Faiblesse au support = possible achat

👊 Rejet à la résistance = vente logique

🚫 Pas de vraie cassure = pas de poursuite

Trade ce que tu vois, pas ce que tu espères.







