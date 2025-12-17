Maîtriser le XAUUSD au quotidien : ce que les traders avertis surveillent aujourd’hui, le 17 décembre 2025

Protégez d'abord votre capital ; les bénéfices suivront.



L’or conserve une structure haussière tandis que le marché évalue la prochaine impulsion

Lors de la séance du 17 décembre 2025, la paire XAU/USD continue d’afficher une structure technique haussière, soutenue par une succession claire de sommets et de creux ascendants. Le prix évolue au-dessus de niveaux de support clés, ce qui indique que les acheteurs gardent le contrôle, même si des signes de consolidation à court terme commencent à apparaître.

📈 Structure des Prix et Tendance

🔹 Tendance Générale

Sur l’unité de temps journalière, l’or reste au-dessus des principales moyennes mobiles (50, 100 et 200), confirmant une tendance haussière bien établie. L’impulsion précédente a permis au prix de franchir des zones de résistance importantes, qui jouent désormais le rôle de support.

La structure du marché demeure positive tant que le prix se maintient au-dessus de la zone 4 250 – 4 280 USD, considérée comme une zone de demande clé.





📌 Niveaux Techniques Clés

🟢 Zones de Support

4 280 – 4 250 USD : Support principal après la cassure précédente

4 200 USD : Support psychologique et technique secondaire

4 110 – 4 120 USD : Support structurel plus profond en cas de correction

🔴 Zones de Résistance

4 350 USD : Résistance immédiate et zone de congestion

4 380 – 4 400 USD : Sommets récents / résistance majeure

4 440 USD : Niveau psychologique clé pour une poursuite haussière

📊 Indicateurs Techniques

🔹 Moyennes Mobiles

Le prix évolue nettement au-dessus des moyennes mobiles, ce qui renforce le biais haussier et suggère que les replis potentiels seraient de nature corrective plutôt qu’un retournement de tendance.

🔹 RSI (Indice de Force Relative)

Le RSI se situe en zone haussière, tout en s’approchant de niveaux élevés. Cela indique un momentum solide, mais avertit également d’une possible pause ou phase de consolidation avant la prochaine impulsion.

🔹 MACD

Le MACD reste en territoire positif, avec un histogramme favorable, soutenant la poursuite de la tendance haussière tant qu’aucune divergence claire n’apparaît.

🧠 Lecture du Prix et Comportement du Marché

L’action des prix suggère que le marché se trouve dans une phase d’équilibre temporaire, où les acheteurs défendent les supports clés tandis que les vendeurs exercent une pression à proximité des résistances majeures. Ce type de phase précède souvent des mouvements impulsifs, en particulier si le prix parvient à clôturer avec force au-dessus des résistances importantes.

🔍 Scénarios Techniques Potentiels

📈 Scénario Haussier

Condition : Clôture journalière au-dessus de 4 350 USD

Objectifs : 4 380 → 4 400 → 4 440 USD

Interprétation : Poursuite de la tendance haussière dominante

📉 Scénario Correctif

Condition : Cassure nette sous 4 250 USD

Objectifs : 4 200 → 4 120 USD

Interprétation : Correction technique au sein d’une tendance haussière plus large

🏁 Conclusion Technique

Au 17 décembre 2025, le XAU/USD conserve une structure technique solide et haussière. Tant que le prix se maintient au-dessus des niveaux de support clés, le biais reste favorable aux acheteurs. Toutefois, la proximité de résistances importantes et la lecture des oscillateurs appellent à la prudence, le marché pouvant entrer en consolidation avant de définir sa prochaine direction.

👉 Les zones de 4 250 USD et 4 350 USD seront déterminantes, car elles guideront le prochain mouvement majeur de l’or.







