Croissance de 90 % en moins de 2 mois : résultats concrets de Spready TripleEdge EA

Le robot de trading Spready TripleEdge EA a franchi une nouvelle étape en générant un profit vérifié d'environ 90 % en seulement 54 jours de trading sur un compte réel initialisé à 1 000 $. Le compte a atteint 1 888,84 $, une performance entièrement traçable via FXBlue et visible depuis la page produit, accessible aux investisseurs.





Cette croissance a été réalisée sans martingale, grille, moyenne ni couverture ; elle repose uniquement sur une logique de suivi de tendance rigoureuse, associée à une gestion stricte des risques.

Key Highlights

Verified Profit: +$888.84 in 54 days on 12-12-2025 (FXBlue link)

En raison de ses excellentes performances sur le marché réel, le prix de l'EA a été mis à jour de 30 $ à 99 $, tandis que la location mensuelle à 30 $ reste disponible pour les traders qui souhaitent la tester avant de l'acheter.





👉 Visit the Spready TripleEdge EA product page on the MQL5 Marketplace ,

