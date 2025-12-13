Croissance de 90 % en moins de 2 mois : résultats concrets de Spready TripleEdge EA
13 décembre 2025, 04:45
Mohammed Azizul Huq
Le robot de trading Spready TripleEdge EA a franchi une nouvelle étape en générant un profit vérifié d'environ 90 % en seulement 54 jours de trading sur un compte réel initialisé à 1 000 $. Le compte a atteint 1 888,84 $, une performance entièrement traçable via FXBlue et visible depuis la page produit, accessible aux investisseurs.


Cette croissance a été réalisée sans martingale, grille, moyenne ni couverture ; elle repose uniquement sur une logique de suivi de tendance rigoureuse, associée à une gestion stricte des risques.

Key Highlights

  • Verified Profit: +$888.84 in 54 days on 12-12-2025  (FXBlue link)

En raison de ses excellentes performances sur le marché réel, le prix de l'EA a été mis à jour de 30 $ à 99 $, tandis que la location mensuelle à 30 $ reste disponible pour les traders qui souhaitent la tester avant de l'acheter.


