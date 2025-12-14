Panel de trading - gestionnaire des risques

Comment configurer un gestionnaire de risques dans Trade Panel?

Accédez au panneau de gestion des risques. Sélectionnez le paramètre de compte que vous souhaitez surveiller et ouvrez ses paramètres :

Cochez la case correspondant à l'action à effectuer lorsque la condition est déclenchée :

Afficher un message sur le graphique. Envoyer une notification au terminal mobile (smartphone). Envoyer un message par e-mail. Clôturer toutes les positions du compte de trading. Supprimer tous les ordres en attente du compte de trading. Verrouiller toutes les positions du compte de trading (ouvrir des positions inverses supplémentaires pour équilibrer les volumes des positions d'achat et de vente). Fermer le terminal et empêcher son ouverture jusqu'à la prochaine date. Exécuter toutes les actions activées et désactiver les conditions (appliquer l'action une seule fois).

Quittez les paramètres, saisissez la valeur souhaitée dans le champ et activez la condition que TradePanel surveillera.

Par exemple, nous avons sélectionné les conditions d'activation suivantes : « Perte quotidienne maximale : -200 $ ». Pour cette condition, nous avons sélectionné l'envoi d'une notification sur un téléphone et la clôture de tous les ordres et positions.

En fonction de ces paramètres, TradePanel suivra vos pertes quotidiennes. Dès que ce montant atteindra -200 $, TradePanel vous enverra une notification sur votre téléphone et clôturera tous vos ordres et positions en cours. Tous les ordres et positions ouverts ultérieurement jusqu'à la fin de la journée seront également clôturés.

Mais il y a un problème : personne ne peut vous empêcher de désactiver cette fonctionnalité et de continuer à trader.

Ce problème peut être résolu, par exemple, de la manière suivante :

Installez TradePanel sur votre VPS et configurez les paramètres décrits ci-dessus. Ensuite, déconnectez-vous du VPS et rendez-le inaccessible (par exemple, demandez à une personne de confiance de changer le mot de passe du VPS et de ne pas le partager avec vous).

Dès que vos pertes quotidiennes atteindront -200 $, toute transaction supplémentaire pour le reste de la journée sera inutile, car tous les ordres et positions que vous ouvrirez par la suite seront immédiatement clôturés par TradePanel. Vous ne pourrez pas désactiver TradePanel, car vous n'aurez plus accès au VPS.

Si vous êtes un investisseur, vous pouvez utiliser la même méthode pour contrôler les risques de vos traders, auxquels vous avez confié la gestion de vos fonds.

Il existe une autre solution à ce problème : activer la fonction « Fermer le terminal jusqu’à la prochaine date ». Cette option vous enverra une notification sur votre téléphone lorsque votre perte atteindra -200 $, ce qui entraînera la fermeture de tous vos ordres et positions en cours, ainsi que du terminal. Vous ne pourrez plus rouvrir le terminal avant la prochaine date, car TradePanel le fermera automatiquement à chaque lancement.