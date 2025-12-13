Entrée dans la transaction lors de la pénétration des limites du canal avec confirmation supplémentaire

Des entrées de transaction précises sont la clé d'un système de trading performant.



Les points d'entrée bien définis ne sont pas qu'un simple outil technique ; ils représentent votre processus créatif dans le monde de la finance. Chaque entrée précise est comme un pas assuré d'un architecte, posant des fondations solides et fiables pour l'édifice futur : votre capital. C'est l'art de transformer le bruit du marché en une symphonie d'opportunités, où vous êtes le chef d'orchestre, et non un simple auditeur. Lorsque vous maîtrisez cette compétence, chaque transaction devient une action consciente et dynamique, empreinte de clarté et de confiance en l'avenir. Point d'entrée + Idée de trading = Un système de trading complet

Même en tant qu'investisseur, vous aurez besoin de points d'entrée précis. Sinon, vous risquez de vous faire piéger trop souvent par des erreurs fatales ou de passer à côté d'une part importante de vos profits.





Je vous propose un point d'entrée simple mais très rentable pour prendre position.

L'entrée en position se fait à l'aide d'un canal formé par deux moyennes mobiles. Le prix touche la limite inférieure du canal puis clôture au-dessus de la limite supérieure. Nous plaçons ensuite un ordre stop en attente à une certaine distance du plus haut de la barre (qui a clôturé au-dessus du canal) ;

Pour filtrer les directions, ajoutons un indicateur de tendance. Utilisez l'indicateur de tendance le plus performant.

Gestion et suivi des positions : nous utilisons les ordres STOP LOSS, TAKE PROFIT et TRAILING STOP. Toutes les valeurs sont exprimées en pourcentage du cours actuel du symbole. Les ordres en attente sont conservés pendant une heure.

Le système de trading a été testé sur la paire XAUUSD, H1.



La méthode la plus simple pour tracer des moyennes mobiles consiste à utiliser des indicateurs modernes. Nous utiliserons l' indicateur Moving Average Cross Signal (entièrement gratuit et téléchargeable sur MQL Market) . Les flèches indiquent les barres qui ont déclenché l'ordre en attente. J'utilise AceTrend comme indicateur de tendance.



Paramètres de l'indicateur. Tous les paramètres sont de base pour les moyennes mobiles, et si vous le souhaitez, vous pouvez créer un canal similaire à partir de n'importe quel indicateur de moyenne.

input group "---=MA SETTING=---" input Smooth_Method MA_Method1 = MODE_T3; input int Length1 = 24 ; input Smooth_Method MA_Method2 = MODE_T3; input int Length2 = 24 ; input ARROW_MODE PaintArrow = 7 ; input Applied_price_ MA_Price1 = PRICE_HIGH_; input int Phase1 = 15 ; input int Shift1 = 1 ; input Applied_price_ MA_Price2 = PRICE_LOW_; input int Phase2 = 15 ; input int Shift2 = 1 ; input CHANNEL_WIGHT_MODE ChannelMode = 1 ; input double ChannelWidth = 1 ;

Paramètres de l'indicateur AceTrend : ensemble intégré prêt à l'emploi pour XAUUSD H1.





Le système affiche de bons profits et de faibles pertes. La capture d'écran présente des exemples de transactions réalisées avec ce système. Toutefois, le point d'entrée est fondamental et peut être appliqué de diverses manières.







