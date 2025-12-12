Analyse du compte réel. Sous-systèmes douteux dans la stratégie "GoldBaron"





Le sous-système « S5 » présente un fonctionnement étrange. L'objectif de profit est 10 fois supérieur au seuil de perte. En raison de ce seuil de perte très bas, le nombre de transactions gagnantes est négligeable.



La prise de profit ne sera possible qu'avec un mouvement fort, explosif et sans repli. Un stop suiveur sensible est légèrement utile. Je pense que la position affichée sur la capture d'écran est vouée à être clôturée par le stop.



Je ne souhaite pas payer de frais supplémentaires ni fausser la variance avec des systèmes inutiles. Cependant, combiné à d'autres systèmes, le système « S5 » offre une bonne couverture pour l'ensemble du portefeuille.