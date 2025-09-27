Commodities Watch — Week of Sep 22–26

Commodities Watch — Semaine du 22 au 26 septembre

Or: 3 776,3 $ ↑ (+0,73%)

Argent: 45,70 $ ↑ (+1,19%)

WTI: 63,59 $ ↓ (−0,53%)

Brent: 70,38 $ ↑ (+4,07%)

Gaz naturel: 2,907 $ ↓ (−0,55%)

Focus hebdomadaire :

Les métaux précieux ont poursuivi leur progression, l’or approchant 3 780 $ et l’argent surperformant au-dessus de 45 $, soutenus par la demande refuge.

Les marchés de l’énergie ont divergé : le Brent a bondi de plus de 4% sur des signaux d’offre plus tendue, tandis que le WTI a reculé et que le gaz naturel a légèrement baissé en raison de stocks stables.

Perspectives :

La semaine à venir mettra en avant les chiffres de l’emploi américain, les discours des banques centrales et les publications PMI en Chine. Les métaux semblent solides au-dessus de seuils clés, tandis que les marchés de l’énergie pourraient rester volatils selon les indications de l’OPEP+ et les révisions de la demande.





