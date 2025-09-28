Week Ahead – Global Macro Events (Sep 30 – Oct 3, 2025)

La semaine à venir sera riche en réunions de banques centrales et en indicateurs économiques clés à travers les grandes économies. Voici le calendrier et le contexte pour les traders :

📌 Mardi 30 septembre

🇨🇳 PMI manufacturier chinois – Attendu à 49,4 , restant en zone de contraction. Une faiblesse accrue pourrait peser sur le sentiment asiatique et les devises liées aux matières premières.

🇦🇺 Réunion de la RBA – Taux directeur attendu inchangé à 3,60% . La déclaration et la conférence de presse donneront des indications sur l’équilibre entre inflation et croissance.

🇺🇸 Offres d’emploi JOLTS – Prévision à 7,18M. Les signaux sur la demande de travail restent cruciaux pour les observateurs de la Fed.

📌 Mercredi 1er octobre

🇺🇸 Emploi ADP – Consensus à 54K , un avant-goût du rapport NFP de vendredi.

🇺🇸 PMI manufacturier ISM – Attendu à 48,7, maintenant l’industrie sous le seuil d’expansion. Une faiblesse confirmerait les inquiétudes sur la croissance américaine.

📌 Jeudi 2 octobre

🇨🇭 IPC suisse m/m – Prévu à -0,1% , un chiffre faible qui pourrait maintenir la BNS prudente.

🇺🇸 Inscriptions hebdomadaires au chômage – Attendu à 218K, un indicateur en temps réel de la résilience du marché du travail américain.

📌 Vendredi 3 octobre

🇯🇵 Discours du gouverneur de la BoJ, Ueda – Les marchés scruteront tout signe d’un éventuel changement, bien que le ton attendu reste accommodant.

🇺🇸 Rapport NFP – Emplois attendus à +22K , taux de chômage à 4,3% , salaires horaires moyens à +0,3% m/m . Des chiffres décisifs pour les anticipations de politique monétaire de la Fed.

🇬🇧 Discours du gouverneur de la BoE, Bailey – Des commentaires sur la divergence avec la Fed et la BCE sont possibles.

🇺🇸 PMI des services ISM – Attendu à 52,0, encore légèrement en expansion.

📌 Note pour les traders

La semaine combine données de premier plan et communication des banques centrales. Le NFP de vendredi dominera, mais les décisions de la RBA, les PMI chinois et américains donneront déjà le ton. Attendez-vous à de la volatilité sur USD, AUD et JPY, tandis que l’or et les rendements réagiront aux surprises sur l’emploi.

