Dilwyn Tng

AIOBO Stg A Basket Close

Dilwyn Tng
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
5 (62.50%)
Transacciones Irrentables:
3 (37.50%)
Mejor transacción:
16.14 USD
Peor transacción:
-0.67 USD
Beneficio Bruto:
40.75 USD (8 284 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.51 USD (174 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (12.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.14 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.94
Actividad comercial:
1.23%
Carga máxima del depósito:
1.42%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
52.32
Transacciones Largas:
4 (50.00%)
Transacciones Cortas:
4 (50.00%)
Factor de Beneficio:
26.99
Beneficio Esperado:
4.91 USD
Beneficio medio:
8.15 USD
Pérdidas medias:
-0.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.67 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.92%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.08 USD
Máxima:
0.75 USD (0.07%)
Reducción relativa:
De balance:
0.07% (0.75 USD)
De fondos:
0.08% (0.82 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 4
USDJPY 3
DE40 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 35
USDJPY -1
DE40 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3.5K
USDJPY -174
DE40 4.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.14 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +12.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
Eightcap-Live
0.89 × 55
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.28 × 458
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 220
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 4
Exness-MT5Real15
2.40 × 912
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 193
otros 96...
No hay comentarios
2026.01.08 09:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 14:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.07 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
