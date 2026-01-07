- Incremento
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
5 (62.50%)
Transacciones Irrentables:
3 (37.50%)
Mejor transacción:
16.14 USD
Peor transacción:
-0.67 USD
Beneficio Bruto:
40.75 USD (8 284 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.51 USD (174 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (12.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.14 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.94
Actividad comercial:
1.23%
Carga máxima del depósito:
1.42%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
52.32
Transacciones Largas:
4 (50.00%)
Transacciones Cortas:
4 (50.00%)
Factor de Beneficio:
26.99
Beneficio Esperado:
4.91 USD
Beneficio medio:
8.15 USD
Pérdidas medias:
-0.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.67 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.92%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.08 USD
Máxima:
0.75 USD (0.07%)
Reducción relativa:
De balance:
0.07% (0.75 USD)
De fondos:
0.08% (0.82 USD)
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|3
|DE40
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|35
|USDJPY
|-1
|DE40
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3.5K
|USDJPY
|-174
|DE40
|4.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Mejor transacción: +16.14 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +12.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.67 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 458
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|2.40 × 912
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 193
