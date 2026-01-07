- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
5 (62.50%)
손실 거래:
3 (37.50%)
최고의 거래:
16.14 USD
최악의 거래:
-0.67 USD
총 수익:
40.75 USD (8 284 pips)
총 손실:
-1.51 USD (174 pips)
연속 최대 이익:
2 (12.43 USD)
연속 최대 이익:
16.14 USD (1)
샤프 비율:
0.94
거래 활동:
1.23%
최대 입금량:
1.42%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
52.32
롱(주식매수):
4 (50.00%)
숏(주식차입매도):
4 (50.00%)
수익 요인:
26.99
기대수익:
4.91 USD
평균 이익:
8.15 USD
평균 손실:
-0.50 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.67 USD)
연속 최대 손실:
-0.67 USD (1)
월별 성장률:
3.92%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.08 USD
최대한의:
0.75 USD (0.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.07% (0.75 USD)
자본금별:
0.08% (0.82 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|3
|DE40
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|35
|USDJPY
|-1
|DE40
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3.5K
|USDJPY
|-174
|DE40
|4.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.14 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +12.43 USD
연속 최대 손실: -0.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 458
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|2.40 × 912
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.81 × 193
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
8
62%
1%
26.98
4.91
USD
USD
0%
1:500