SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / AIOBO Stg A Basket Close
Dilwyn Tng

AIOBO Stg A Basket Close

Dilwyn Tng
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2026 4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
5 (62.50%)
Negociações com perda:
3 (37.50%)
Melhor negociação:
16.14 USD
Pior negociação:
-0.67 USD
Lucro bruto:
40.75 USD (8 284 pips)
Perda bruta:
-1.51 USD (174 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (12.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.14 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.94
Atividade de negociação:
1.23%
Depósito máximo carregado:
1.42%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
52.32
Negociações longas:
4 (50.00%)
Negociações curtas:
4 (50.00%)
Fator de lucro:
26.99
Valor esperado:
4.91 USD
Lucro médio:
8.15 USD
Perda média:
-0.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.67 USD (1)
Crescimento mensal:
3.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
0.75 USD (0.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.07% (0.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.08% (0.82 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 4
USDJPY 3
DE40 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 35
USDJPY -1
DE40 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 3.5K
USDJPY -174
DE40 4.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.14 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +12.43 USD
Máxima perda consecutiva: -0.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
Eightcap-Live
0.89 × 55
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.28 × 458
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 220
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 4
Exness-MT5Real15
2.40 × 912
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
96 mais ...
Sem comentários
2026.01.08 09:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 14:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.07 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
