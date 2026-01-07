- Crescimento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
5 (62.50%)
Negociações com perda:
3 (37.50%)
Melhor negociação:
16.14 USD
Pior negociação:
-0.67 USD
Lucro bruto:
40.75 USD (8 284 pips)
Perda bruta:
-1.51 USD (174 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (12.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.14 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.94
Atividade de negociação:
1.23%
Depósito máximo carregado:
1.42%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
52.32
Negociações longas:
4 (50.00%)
Negociações curtas:
4 (50.00%)
Fator de lucro:
26.99
Valor esperado:
4.91 USD
Lucro médio:
8.15 USD
Perda média:
-0.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.67 USD (1)
Crescimento mensal:
3.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 USD
Máximo:
0.75 USD (0.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.07% (0.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.08% (0.82 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|3
|DE40
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|35
|USDJPY
|-1
|DE40
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3.5K
|USDJPY
|-174
|DE40
|4.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.14 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +12.43 USD
Máxima perda consecutiva: -0.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 458
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|2.40 × 912
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
