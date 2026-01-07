信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AIOBO Stg A Basket Close
Dilwyn Tng

AIOBO Stg A Basket Close

Dilwyn Tng
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2026 4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
5 (62.50%)
亏损交易:
3 (37.50%)
最好交易:
16.14 USD
最差交易:
-0.67 USD
毛利:
40.75 USD (8 284 pips)
毛利亏损:
-1.51 USD (174 pips)
最大连续赢利:
2 (12.43 USD)
最大连续盈利:
16.14 USD (1)
夏普比率:
0.94
交易活动:
1.23%
最大入金加载:
1.42%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 小时
采收率:
52.32
长期交易:
4 (50.00%)
短期交易:
4 (50.00%)
利润因子:
26.99
预期回报:
4.91 USD
平均利润:
8.15 USD
平均损失:
-0.50 USD
最大连续失误:
1 (-0.67 USD)
最大连续亏损:
-0.67 USD (1)
每月增长:
3.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.08 USD
最大值:
0.75 USD (0.07%)
相对跌幅:
结余:
0.07% (0.75 USD)
净值:
0.08% (0.82 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 4
USDJPY 3
DE40 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 35
USDJPY -1
DE40 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 3.5K
USDJPY -174
DE40 4.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.14 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +12.43 USD
最大连续亏损: -0.67 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
Eightcap-Live
0.89 × 55
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.28 × 458
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 220
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 4
Exness-MT5Real15
2.40 × 912
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
96 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.08 09:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 14:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.07 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AIOBO Stg A Basket Close
每月99 USD
4%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
8
62%
1%
26.98
4.91
USD
0%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载