- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
5 (62.50%)
亏损交易:
3 (37.50%)
最好交易:
16.14 USD
最差交易:
-0.67 USD
毛利:
40.75 USD (8 284 pips)
毛利亏损:
-1.51 USD (174 pips)
最大连续赢利:
2 (12.43 USD)
最大连续盈利:
16.14 USD (1)
夏普比率:
0.94
交易活动:
1.23%
最大入金加载:
1.42%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 小时
采收率:
52.32
长期交易:
4 (50.00%)
短期交易:
4 (50.00%)
利润因子:
26.99
预期回报:
4.91 USD
平均利润:
8.15 USD
平均损失:
-0.50 USD
最大连续失误:
1 (-0.67 USD)
最大连续亏损:
-0.67 USD (1)
每月增长:
3.92%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.08 USD
最大值:
0.75 USD (0.07%)
相对跌幅:
结余:
0.07% (0.75 USD)
净值:
0.08% (0.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|3
|DE40
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|35
|USDJPY
|-1
|DE40
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.5K
|USDJPY
|-174
|DE40
|4.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.14 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +12.43 USD
最大连续亏损: -0.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 458
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|2.40 × 912
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
8
62%
1%
26.98
4.91
USD
USD
0%
1:500