Всего трейдов:
6
Прибыльных трейдов:
3 (50.00%)
Убыточных трейдов:
3 (50.00%)
Лучший трейд:
16.14 USD
Худший трейд:
-0.67 USD
Общая прибыль:
28.32 USD (2 842 pips)
Общий убыток:
-1.47 USD (174 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (16.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.14 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.76
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
35.80
Длинных трейдов:
3 (50.00%)
Коротких трейдов:
3 (50.00%)
Профит фактор:
19.27
Мат. ожидание:
4.48 USD
Средняя прибыль:
9.44 USD
Средний убыток:
-0.49 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.67 USD (1)
Прирост в месяц:
2.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
0.75 USD (0.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|USDJPY
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|28
|USDJPY
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.8K
|USDJPY
|-174
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.91 × 5332
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 458
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.40 × 912
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 48577
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
