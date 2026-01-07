- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
3 (50.00%)
Loss Trade:
3 (50.00%)
Best Trade:
16.14 USD
Worst Trade:
-0.67 USD
Profitto lordo:
28.32 USD (2 842 pips)
Perdita lorda:
-1.47 USD (174 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (16.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.14 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.76
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
35.80
Long Trade:
3 (50.00%)
Short Trade:
3 (50.00%)
Fattore di profitto:
19.27
Profitto previsto:
4.48 USD
Profitto medio:
9.44 USD
Perdita media:
-0.49 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.67 USD (1)
Crescita mensile:
2.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
0.75 USD (0.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|USDJPY
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|28
|USDJPY
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.8K
|USDJPY
|-174
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.14 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.14 USD
Massima perdita consecutiva: -0.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
ICMarketsSC-MT5
|0.91 × 5332
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 458
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.40 × 912
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.67 × 48575
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
