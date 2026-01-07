Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real29 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.00 × 2 EverestCM-Live 0.00 × 1 PacificUnionLLC-Live 0.33 × 3 Eightcap-Live 0.89 × 55 ICMarketsSC-MT5 0.91 × 5332 FusionMarkets-Demo 1.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 1.00 × 2 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 Exness-MT5Real2 1.18 × 11 Exness-MT5Real8 1.28 × 458 ICMarketsAU-Live 1.39 × 236 BlueberryMarkets-Live 1.74 × 220 Exness-MT5Real9 1.79 × 39 FXPIG-Server 1.87 × 47 ThreeTrader-Live 2.00 × 1 Exness-MT5Real15 2.40 × 912 Exness-MT5Real12 2.44 × 18 ICMarketsSC-MT5-2 2.67 × 48575 Exness-MT5Real 2.68 × 98 95 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou