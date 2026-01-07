シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AIOBO Stg A Basket Close
Dilwyn Tng

AIOBO Stg A Basket Close

Dilwyn Tng
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  99  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
5 (62.50%)
損失トレード:
3 (37.50%)
ベストトレード:
16.14 USD
最悪のトレード:
-0.67 USD
総利益:
40.75 USD (8 284 pips)
総損失:
-1.51 USD (174 pips)
最大連続の勝ち:
2 (12.43 USD)
最大連続利益:
16.14 USD (1)
シャープレシオ:
0.94
取引アクティビティ:
1.23%
最大入金額:
1.42%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
52.32
長いトレード:
4 (50.00%)
短いトレード:
4 (50.00%)
プロフィットファクター:
26.99
期待されたペイオフ:
4.91 USD
平均利益:
8.15 USD
平均損失:
-0.50 USD
最大連続の負け:
1 (-0.67 USD)
最大連続損失:
-0.67 USD (1)
月間成長:
3.92%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
0.75 USD (0.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.07% (0.75 USD)
エクイティによる:
0.08% (0.82 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 4
USDJPY 3
DE40 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 35
USDJPY -1
DE40 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 3.5K
USDJPY -174
DE40 4.8K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.14 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +12.43 USD
最大連続損失: -0.67 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
Eightcap-Live
0.89 × 55
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.28 × 458
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 220
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 4
Exness-MT5Real15
2.40 × 912
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
96 より多く...
レビューなし
2026.01.08 09:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 14:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.07 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
