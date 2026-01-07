- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
5 (62.50%)
損失トレード:
3 (37.50%)
ベストトレード:
16.14 USD
最悪のトレード:
-0.67 USD
総利益:
40.75 USD (8 284 pips)
総損失:
-1.51 USD (174 pips)
最大連続の勝ち:
2 (12.43 USD)
最大連続利益:
16.14 USD (1)
シャープレシオ:
0.94
取引アクティビティ:
1.23%
最大入金額:
1.42%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
52.32
長いトレード:
4 (50.00%)
短いトレード:
4 (50.00%)
プロフィットファクター:
26.99
期待されたペイオフ:
4.91 USD
平均利益:
8.15 USD
平均損失:
-0.50 USD
最大連続の負け:
1 (-0.67 USD)
最大連続損失:
-0.67 USD (1)
月間成長:
3.92%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
0.75 USD (0.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.07% (0.75 USD)
エクイティによる:
0.08% (0.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|3
|DE40
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|35
|USDJPY
|-1
|DE40
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3.5K
|USDJPY
|-174
|DE40
|4.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.14 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +12.43 USD
最大連続損失: -0.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 458
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 220
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|2.40 × 912
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
8
62%
1%
26.98
4.91
USD
USD
0%
1:500