Señales / MetaTrader 4 / DeepTime
Jian Bing Wang

DeepTime

Jian Bing Wang
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 401%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
660
Transacciones Rentables:
659 (99.84%)
Transacciones Irrentables:
1 (0.15%)
Mejor transacción:
6.37 USD
Peor transacción:
-0.11 USD
Beneficio Bruto:
2 006.51 USD (240 175 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.11 USD (11 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
422 (1 290.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 290.09 USD (422)
Ratio de Sharpe:
1.89
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
9.21%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
57
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
18240.00
Transacciones Largas:
335 (50.76%)
Transacciones Cortas:
325 (49.24%)
Factor de Beneficio:
18241.00
Beneficio Esperado:
3.04 USD
Beneficio medio:
3.04 USD
Pérdidas medias:
-0.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.11 USD (1)
Crecimiento al mes:
26.76%
Pronóstico anual:
324.67%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.11 USD (0.01%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
35.89% (888.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY# 44
CADCHF# 40
EURNZD# 36
USDCHF# 36
USDCAD# 35
GBPCHF# 34
EURAUD# 34
GBPCAD# 33
EURCHF# 32
GBPUSD# 32
GBPNZD# 31
EURGBP# 29
NZDCAD# 29
NZDCHF# 28
NZDUSD# 28
GBPAUD# 27
AUDCHF# 27
EURCAD# 26
AUDNZD# 24
AUDUSD# 23
EURUSD# 18
AUDCAD# 13
GOLD# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY# 133
CADCHF# 120
EURNZD# 109
USDCHF# 109
USDCAD# 107
GBPCHF# 103
EURAUD# 103
GBPCAD# 100
EURCHF# 96
GBPUSD# 98
GBPNZD# 95
EURGBP# 88
NZDCAD# 91
NZDCHF# 93
NZDUSD# 85
GBPAUD# 83
AUDCHF# 81
EURCAD# 78
AUDNZD# 73
AUDUSD# 69
EURUSD# 54
AUDCAD# 39
GOLD# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY# 20K
CADCHF# 9.6K
EURNZD# 19K
USDCHF# 8.7K
USDCAD# 15K
GBPCHF# 8.2K
EURAUD# 16K
GBPCAD# 14K
EURCHF# 7.7K
GBPUSD# 9.8K
GBPNZD# 17K
EURGBP# 6.6K
NZDCAD# 13K
NZDCHF# 7.4K
NZDUSD# 8.4K
GBPAUD# 13K
AUDCHF# 6.5K
EURCAD# 11K
AUDNZD# 13K
AUDUSD# 6.9K
EURUSD# 5.4K
AUDCAD# 5.5K
GOLD# -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.37 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 422
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 290.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.11 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 24" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

For $500, follow one position; for $1,000, follow two positions; and so on.Please do not withdraw prematurely; follow the order for at least one month.
No hay comentarios
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 11:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
