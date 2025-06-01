- Incremento
Total de Trades:
434
Transacciones Rentables:
417 (96.08%)
Transacciones Irrentables:
17 (3.92%)
Mejor transacción:
310.16 USD
Peor transacción:
-531.19 USD
Beneficio Bruto:
6 054.80 USD (109 306 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 964.07 USD (27 158 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
99 (847.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
847.94 USD (99)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
95.12%
Carga máxima del depósito:
6.66%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
7.70
Transacciones Largas:
164 (37.79%)
Transacciones Cortas:
270 (62.21%)
Factor de Beneficio:
3.08
Beneficio Esperado:
9.43 USD
Beneficio medio:
14.52 USD
Pérdidas medias:
-115.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-91.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-531.19 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.51%
Pronóstico anual:
6.28%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
531.19 USD (0.97%)
Reducción relativa:
De balance:
0.97% (531.19 USD)
De fondos:
5.14% (2 767.89 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|358
|USDJPY
|30
|CADCHF
|29
|USDCAD
|11
|CHFJPY
|5
|GBPUSD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPNZD
|2.1K
|USDJPY
|844
|CADCHF
|745
|USDCAD
|283
|CHFJPY
|134
|GBPUSD
|4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPNZD
|68K
|USDJPY
|8.1K
|CADCHF
|2.8K
|USDCAD
|1.4K
|CHFJPY
|2K
|GBPUSD
|52
Mejor transacción: +310.16 USD
Peor transacción: -531 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 99
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +847.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -91.97 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Baazex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
iFunds Live Signal
02.06.2025:
Newly created cause of
- Scale-Up to 50K
- Changed settings in Version 2.11
13.12.2025:
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026
