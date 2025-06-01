SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Burning Grid iFunds 50K
Magma Software Solutions UG

Burning Grid iFunds 50K

Magma Software Solutions UG
0 comentarios
Fiabilidad
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 8%
Baazex-Live
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
434
Transacciones Rentables:
417 (96.08%)
Transacciones Irrentables:
17 (3.92%)
Mejor transacción:
310.16 USD
Peor transacción:
-531.19 USD
Beneficio Bruto:
6 054.80 USD (109 306 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 964.07 USD (27 158 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
99 (847.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
847.94 USD (99)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
95.12%
Carga máxima del depósito:
6.66%
Último trade:
10 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
7.70
Transacciones Largas:
164 (37.79%)
Transacciones Cortas:
270 (62.21%)
Factor de Beneficio:
3.08
Beneficio Esperado:
9.43 USD
Beneficio medio:
14.52 USD
Pérdidas medias:
-115.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-91.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-531.19 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.51%
Pronóstico anual:
6.28%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
531.19 USD (0.97%)
Reducción relativa:
De balance:
0.97% (531.19 USD)
De fondos:
5.14% (2 767.89 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD 358
USDJPY 30
CADCHF 29
USDCAD 11
CHFJPY 5
GBPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD 2.1K
USDJPY 844
CADCHF 745
USDCAD 283
CHFJPY 134
GBPUSD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD 68K
USDJPY 8.1K
CADCHF 2.8K
USDCAD 1.4K
CHFJPY 2K
GBPUSD 52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +310.16 USD
Peor transacción: -531 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 99
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +847.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -91.97 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Baazex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 21
Exness-MT5Real5
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 242
FxPro-MT5
10.76 × 75
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

iFunds Live Signal


02.06.2025:

Newly created cause of

  • Scale-Up to 50K
  • Changed settings in Version 2.11


13.12.2025:

We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026


No hay comentarios
2025.12.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 09:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 07:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
Share of trading days is too low
2025.06.02 06:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 22:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 22:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 22:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.01 22:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 22:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Burning Grid iFunds 50K
999 USD al mes
8%
0
0
USD
54K
USD
29
98%
434
96%
95%
3.08
9.43
USD
5%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.