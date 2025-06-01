- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
334
Profit Trade:
323 (96.70%)
Loss Trade:
11 (3.29%)
Best Trade:
165.95 USD
Worst Trade:
-138.33 USD
Profitto lordo:
3 701.87 USD (76 526 pips)
Perdita lorda:
-573.73 USD (15 903 pips)
Vincite massime consecutive:
99 (847.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
847.94 USD (99)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
93.28%
Massimo carico di deposito:
6.60%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
22.61
Long Trade:
131 (39.22%)
Short Trade:
203 (60.78%)
Fattore di profitto:
6.45
Profitto previsto:
9.37 USD
Profitto medio:
11.46 USD
Perdita media:
-52.16 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-91.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-138.33 USD (1)
Crescita mensile:
0.80%
Previsione annuale:
9.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
138.33 USD (0.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.27% (138.33 USD)
Per equità:
2.51% (1 323.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|286
|CADCHF
|22
|USDJPY
|15
|USDCAD
|6
|CHFJPY
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|1.7K
|CADCHF
|621
|USDJPY
|499
|USDCAD
|171
|CHFJPY
|134
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|51K
|CADCHF
|2.2K
|USDJPY
|4.8K
|USDCAD
|824
|CHFJPY
|2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +165.95 USD
Worst Trade: -138 USD
Vincite massime consecutive: 99
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +847.94 USD
Massima perdita consecutiva: -91.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Baazex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.66 × 242
|
FxPro-MT5
|18.73 × 37
iFunds Live Signal
Newly created cause of
- Scale-Up to 50K
- Changed settings in Version 2.11
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
6%
0
0
USD
USD
53K
USD
USD
17
100%
334
96%
93%
6.45
9.37
USD
USD
3%
1:100