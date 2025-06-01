SegnaliSezioni
Burning Grid iFunds 50K

Magma Software Solutions UG
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 6%
Baazex-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
334
Profit Trade:
323 (96.70%)
Loss Trade:
11 (3.29%)
Best Trade:
165.95 USD
Worst Trade:
-138.33 USD
Profitto lordo:
3 701.87 USD (76 526 pips)
Perdita lorda:
-573.73 USD (15 903 pips)
Vincite massime consecutive:
99 (847.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
847.94 USD (99)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
93.28%
Massimo carico di deposito:
6.60%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
22.61
Long Trade:
131 (39.22%)
Short Trade:
203 (60.78%)
Fattore di profitto:
6.45
Profitto previsto:
9.37 USD
Profitto medio:
11.46 USD
Perdita media:
-52.16 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-91.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-138.33 USD (1)
Crescita mensile:
0.80%
Previsione annuale:
9.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
138.33 USD (0.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.27% (138.33 USD)
Per equità:
2.51% (1 323.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 286
CADCHF 22
USDJPY 15
USDCAD 6
CHFJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 1.7K
CADCHF 621
USDJPY 499
USDCAD 171
CHFJPY 134
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 51K
CADCHF 2.2K
USDJPY 4.8K
USDCAD 824
CHFJPY 2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +165.95 USD
Worst Trade: -138 USD
Vincite massime consecutive: 99
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +847.94 USD
Massima perdita consecutiva: -91.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Baazex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 242
FxPro-MT5
18.73 × 37
iFunds Live Signal


Newly created cause of

  • Scale-Up to 50K
  • Changed settings in Version 2.11


Non ci sono recensioni
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 09:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 07:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
Share of trading days is too low
2025.06.02 06:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 22:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 22:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 22:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.01 22:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 22:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
