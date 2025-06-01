- Büyüme
İşlemler:
334
Kârla kapanan işlemler:
323 (96.70%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (3.29%)
En iyi işlem:
165.95 USD
En kötü işlem:
-138.33 USD
Brüt kâr:
3 701.87 USD (76 526 pips)
Brüt zarar:
-573.73 USD (15 903 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
99 (847.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
847.94 USD (99)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
93.28%
Maks. mevduat yükü:
6.60%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
22.61
Alış işlemleri:
131 (39.22%)
Satış işlemleri:
203 (60.78%)
Kâr faktörü:
6.45
Beklenen getiri:
9.37 USD
Ortalama kâr:
11.46 USD
Ortalama zarar:
-52.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-91.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-138.33 USD (1)
Aylık büyüme:
0.80%
Yıllık tahmin:
9.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
138.33 USD (0.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.27% (138.33 USD)
Varlığa göre:
2.51% (1 323.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|286
|CADCHF
|22
|USDJPY
|15
|USDCAD
|6
|CHFJPY
|5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|1.7K
|CADCHF
|621
|USDJPY
|499
|USDCAD
|171
|CHFJPY
|134
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|51K
|CADCHF
|2.2K
|USDJPY
|4.8K
|USDCAD
|824
|CHFJPY
|2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +165.95 USD
En kötü işlem: -138 USD
Maksimum ardışık kazanç: 99
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +847.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Baazex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
