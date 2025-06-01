SinyallerBölümler
Magma Software Solutions UG

Burning Grid iFunds 50K

Magma Software Solutions UG
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
Baazex-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
334
Kârla kapanan işlemler:
323 (96.70%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (3.29%)
En iyi işlem:
165.95 USD
En kötü işlem:
-138.33 USD
Brüt kâr:
3 701.87 USD (76 526 pips)
Brüt zarar:
-573.73 USD (15 903 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
99 (847.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
847.94 USD (99)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
93.28%
Maks. mevduat yükü:
6.60%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
22.61
Alış işlemleri:
131 (39.22%)
Satış işlemleri:
203 (60.78%)
Kâr faktörü:
6.45
Beklenen getiri:
9.37 USD
Ortalama kâr:
11.46 USD
Ortalama zarar:
-52.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-91.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-138.33 USD (1)
Aylık büyüme:
0.80%
Yıllık tahmin:
9.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
138.33 USD (0.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.27% (138.33 USD)
Varlığa göre:
2.51% (1 323.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 286
CADCHF 22
USDJPY 15
USDCAD 6
CHFJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 1.7K
CADCHF 621
USDJPY 499
USDCAD 171
CHFJPY 134
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 51K
CADCHF 2.2K
USDJPY 4.8K
USDCAD 824
CHFJPY 2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +165.95 USD
En kötü işlem: -138 USD
Maksimum ardışık kazanç: 99
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +847.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -91.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Baazex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 242
FxPro-MT5
18.73 × 37
iFunds Live Signal


Newly created cause of

  • Scale-Up to 50K
  • Changed settings in Version 2.11


İnceleme yok
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 09:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 07:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
Share of trading days is too low
2025.06.02 06:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 22:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 22:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 22:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.01 22:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 22:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Burning Grid iFunds 50K
Ayda 999 USD
6%
0
0
USD
53K
USD
17
100%
334
96%
93%
6.45
9.37
USD
3%
1:100
