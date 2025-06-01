- 자본
트레이드:
434
이익 거래:
417 (96.08%)
손실 거래:
17 (3.92%)
최고의 거래:
310.16 USD
최악의 거래:
-531.19 USD
총 수익:
6 054.80 USD (109 306 pips)
총 손실:
-1 964.07 USD (27 158 pips)
연속 최대 이익:
99 (847.94 USD)
연속 최대 이익:
847.94 USD (99)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
87.90%
최대 입금량:
6.66%
최근 거래:
22 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
7.70
롱(주식매수):
164 (37.79%)
숏(주식차입매도):
270 (62.21%)
수익 요인:
3.08
기대수익:
9.43 USD
평균 이익:
14.52 USD
평균 손실:
-115.53 USD
연속 최대 손실:
2 (-91.97 USD)
연속 최대 손실:
-531.19 USD (1)
월별 성장률:
0.33%
연간 예측:
6.28%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
531.19 USD (0.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.97% (531.19 USD)
자본금별:
5.14% (2 767.89 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|358
|USDJPY
|30
|CADCHF
|29
|USDCAD
|11
|CHFJPY
|5
|GBPUSD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD
|2.1K
|USDJPY
|844
|CADCHF
|745
|USDCAD
|283
|CHFJPY
|134
|GBPUSD
|4
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD
|68K
|USDJPY
|8.1K
|CADCHF
|2.8K
|USDCAD
|1.4K
|CHFJPY
|2K
|GBPUSD
|52
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +310.16 USD
최악의 거래: -531 USD
연속 최대 이익: 99
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +847.94 USD
연속 최대 손실: -91.97 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Baazex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
iFunds Live Signal
02.06.2025:
Newly created cause of
- Scale-Up to 50K
- Changed settings in Version 2.11
13.12.2025:
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026
