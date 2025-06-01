SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Burning Grid iFunds 50K
Magma Software Solutions UG

Burning Grid iFunds 50K

Magma Software Solutions UG
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 8%
Baazex-Live
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
434
Gewinntrades:
417 (96.08%)
Verlusttrades:
17 (3.92%)
Bester Trade:
310.16 USD
Schlechtester Trade:
-531.19 USD
Bruttoprofit:
6 054.80 USD (109 306 pips)
Bruttoverlust:
-1 964.07 USD (27 158 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
99 (847.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
847.94 USD (99)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
95.12%
Max deposit load:
6.66%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
7.70
Long-Positionen:
164 (37.79%)
Short-Positionen:
270 (62.21%)
Profit-Faktor:
3.08
Mathematische Gewinnerwartung:
9.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-115.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-91.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-531.19 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.51%
Jahresprognose:
6.28%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
531.19 USD (0.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.97% (531.19 USD)
Kapital:
5.14% (2 767.89 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPNZD 358
USDJPY 30
CADCHF 29
USDCAD 11
CHFJPY 5
GBPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 2.1K
USDJPY 844
CADCHF 745
USDCAD 283
CHFJPY 134
GBPUSD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 68K
USDJPY 8.1K
CADCHF 2.8K
USDCAD 1.4K
CHFJPY 2K
GBPUSD 52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +310.16 USD
Schlechtester Trade: -531 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 99
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +847.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -91.97 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Baazex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 21
Exness-MT5Real5
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 242
FxPro-MT5
10.76 × 75
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

iFunds Live Signal


02.06.2025:

Newly created cause of

  • Scale-Up to 50K
  • Changed settings in Version 2.11


13.12.2025:

We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026


Keine Bewertungen
2025.12.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 09:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 07:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
Share of trading days is too low
2025.06.02 06:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 22:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 22:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 22:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.01 22:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 22:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Burning Grid iFunds 50K
999 USD pro Monat
8%
0
0
USD
54K
USD
29
98%
434
96%
95%
3.08
9.43
USD
5%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.