Trades insgesamt:
434
Gewinntrades:
417 (96.08%)
Verlusttrades:
17 (3.92%)
Bester Trade:
310.16 USD
Schlechtester Trade:
-531.19 USD
Bruttoprofit:
6 054.80 USD (109 306 pips)
Bruttoverlust:
-1 964.07 USD (27 158 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
99 (847.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
847.94 USD (99)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
95.12%
Max deposit load:
6.66%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
7.70
Long-Positionen:
164 (37.79%)
Short-Positionen:
270 (62.21%)
Profit-Faktor:
3.08
Mathematische Gewinnerwartung:
9.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-115.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-91.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-531.19 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.51%
Jahresprognose:
6.28%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
531.19 USD (0.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.97% (531.19 USD)
Kapital:
5.14% (2 767.89 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|358
|USDJPY
|30
|CADCHF
|29
|USDCAD
|11
|CHFJPY
|5
|GBPUSD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|2.1K
|USDJPY
|844
|CADCHF
|745
|USDCAD
|283
|CHFJPY
|134
|GBPUSD
|4
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|68K
|USDJPY
|8.1K
|CADCHF
|2.8K
|USDCAD
|1.4K
|CHFJPY
|2K
|GBPUSD
|52
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +310.16 USD
Schlechtester Trade: -531 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 99
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +847.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -91.97 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Baazex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
iFunds Live Signal
02.06.2025:
Newly created cause of
- Scale-Up to 50K
- Changed settings in Version 2.11
13.12.2025:
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026
Keine Bewertungen
