Magma Software Solutions UG

Burning Grid Low Risk

Magma Software Solutions UG
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 187%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 885
Transacciones Rentables:
1 781 (94.48%)
Transacciones Irrentables:
104 (5.52%)
Mejor transacción:
17.70 EUR
Peor transacción:
-73.14 EUR
Beneficio Bruto:
1 872.35 EUR (307 275 pips)
Pérdidas Brutas:
-937.00 EUR (144 606 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
241 (227.76 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
227.76 EUR (241)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
99.19%
Carga máxima del depósito:
9.80%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.63
Transacciones Largas:
805 (42.71%)
Transacciones Cortas:
1 080 (57.29%)
Factor de Beneficio:
2.00
Beneficio Esperado:
0.50 EUR
Beneficio medio:
1.05 EUR
Pérdidas medias:
-9.01 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-107.53 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-194.91 EUR (5)
Crecimiento al mes:
0.52%
Pronóstico anual:
9.86%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.09 EUR
Máxima:
257.61 EUR (16.95%)
Reducción relativa:
De balance:
16.93% (257.61 EUR)
De fondos:
36.08% (536.21 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD 293
EURJPY 150
GBPAUD 132
AUDCAD 127
GBPSGD 95
NZDJPY 94
NZDCAD 91
USDCHF 74
AUDCHF 72
EURCAD 68
AUDNZD 65
USDSGD 60
SGDJPY 60
CHFSGD 57
NZDUSD 53
GBPCAD 53
CHFJPY 47
AUDSGD 35
CADJPY 31
EURSGD 27
NZDCHF 24
EURAUD 24
AUDJPY 21
USDJPY 20
EURUSD 19
GBPUSD 19
EURNZD 16
USDCAD 12
GBPJPY 12
EURCHF 9
AUDUSD 9
CADCHF 8
GBPCHF 4
EURGBP 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD 143
EURJPY 83
GBPAUD 95
AUDCAD 49
GBPSGD 49
NZDJPY 83
NZDCAD 47
USDCHF 69
AUDCHF 96
EURCAD 55
AUDNZD -94
USDSGD 20
SGDJPY 59
CHFSGD 70
NZDUSD 46
GBPCAD 51
CHFJPY -223
AUDSGD 19
CADJPY 50
EURSGD 20
NZDCHF 31
EURAUD 44
AUDJPY -22
USDJPY 45
EURUSD 33
GBPUSD 30
EURNZD -10
USDCAD 10
GBPJPY 39
EURCHF 21
AUDUSD 18
CADCHF 15
GBPCHF 16
EURGBP 10
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD 31K
EURJPY 15K
GBPAUD 18K
AUDCAD 8.5K
GBPSGD 8.1K
NZDJPY 14K
NZDCAD 7.7K
USDCHF 6.1K
AUDCHF 8.4K
EURCAD 8.4K
AUDNZD -15K
USDSGD 4.6K
SGDJPY 9.6K
CHFSGD 10K
NZDUSD 5.1K
GBPCAD 9.3K
CHFJPY -35K
AUDSGD 3.4K
CADJPY 8K
EURSGD 4.1K
NZDCHF 2.7K
EURAUD 6.1K
AUDJPY -2.4K
USDJPY 8.1K
EURUSD 3.3K
GBPUSD 3.4K
EURNZD -1.3K
USDCAD 1.6K
GBPJPY 5.5K
EURCHF 1.9K
AUDUSD 2K
CADCHF 1.3K
GBPCHF 1.3K
EURGBP 796
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17.70 EUR
Peor transacción: -73 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 241
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +227.76 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -107.53 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: Low Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!


We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026



No hay comentarios
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 01:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 12:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 04:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Burning Grid Low Risk
187%
0
0
USD
1.4K
EUR
33
99%
1 885
94%
99%
1.99
0.50
EUR
36%
1:500
