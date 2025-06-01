SinaisSeções
Burning Grid iFunds 50K
Magma Software Solutions UG

Burning Grid iFunds 50K

Magma Software Solutions UG
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
999 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
Baazex-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
434
Negociações com lucro:
417 (96.08%)
Negociações com perda:
17 (3.92%)
Melhor negociação:
310.16 USD
Pior negociação:
-531.19 USD
Lucro bruto:
6 054.80 USD (109 306 pips)
Perda bruta:
-1 964.07 USD (27 158 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
99 (847.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
847.94 USD (99)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
95.12%
Depósito máximo carregado:
6.66%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
7.70
Negociações longas:
164 (37.79%)
Negociações curtas:
270 (62.21%)
Fator de lucro:
3.08
Valor esperado:
9.43 USD
Lucro médio:
14.52 USD
Perda média:
-115.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-91.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-531.19 USD (1)
Crescimento mensal:
0.51%
Previsão anual:
6.28%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
531.19 USD (0.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.97% (531.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.14% (2 767.89 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD 358
USDJPY 30
CADCHF 29
USDCAD 11
CHFJPY 5
GBPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD 2.1K
USDJPY 844
CADCHF 745
USDCAD 283
CHFJPY 134
GBPUSD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD 68K
USDJPY 8.1K
CADCHF 2.8K
USDCAD 1.4K
CHFJPY 2K
GBPUSD 52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +310.16 USD
Pior negociação: -531 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 99
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +847.94 USD
Máxima perda consecutiva: -91.97 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Baazex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 21
Exness-MT5Real5
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 242
FxPro-MT5
10.76 × 75
iFunds Live Signal


02.06.2025:

Newly created cause of

  • Scale-Up to 50K
  • Changed settings in Version 2.11


13.12.2025:

We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026


Sem comentários
2025.12.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 09:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 07:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
Share of trading days is too low
2025.06.02 06:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 22:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 22:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 22:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.01 22:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 22:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Burning Grid iFunds 50K
999 USD por mês
8%
0
0
USD
54K
USD
29
98%
434
96%
95%
3.08
9.43
USD
5%
1:100
