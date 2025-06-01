- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
434
Negociações com lucro:
417 (96.08%)
Negociações com perda:
17 (3.92%)
Melhor negociação:
310.16 USD
Pior negociação:
-531.19 USD
Lucro bruto:
6 054.80 USD (109 306 pips)
Perda bruta:
-1 964.07 USD (27 158 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
99 (847.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
847.94 USD (99)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
95.12%
Depósito máximo carregado:
6.66%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
7.70
Negociações longas:
164 (37.79%)
Negociações curtas:
270 (62.21%)
Fator de lucro:
3.08
Valor esperado:
9.43 USD
Lucro médio:
14.52 USD
Perda média:
-115.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-91.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-531.19 USD (1)
Crescimento mensal:
0.51%
Previsão anual:
6.28%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
531.19 USD (0.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.97% (531.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.14% (2 767.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|358
|USDJPY
|30
|CADCHF
|29
|USDCAD
|11
|CHFJPY
|5
|GBPUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPNZD
|2.1K
|USDJPY
|844
|CADCHF
|745
|USDCAD
|283
|CHFJPY
|134
|GBPUSD
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPNZD
|68K
|USDJPY
|8.1K
|CADCHF
|2.8K
|USDCAD
|1.4K
|CHFJPY
|2K
|GBPUSD
|52
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +310.16 USD
Pior negociação: -531 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 99
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +847.94 USD
Máxima perda consecutiva: -91.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Baazex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 21
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.66 × 242
|
FxPro-MT5
|10.76 × 75
iFunds Live Signal
02.06.2025:
Newly created cause of
- Scale-Up to 50K
- Changed settings in Version 2.11
13.12.2025:
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
8%
0
0
USD
USD
54K
USD
USD
29
98%
434
96%
95%
3.08
9.43
USD
USD
5%
1:100