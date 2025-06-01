- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
434
利益トレード:
417 (96.08%)
損失トレード:
17 (3.92%)
ベストトレード:
310.16 USD
最悪のトレード:
-531.19 USD
総利益:
6 054.80 USD (109 306 pips)
総損失:
-1 964.07 USD (27 158 pips)
最大連続の勝ち:
99 (847.94 USD)
最大連続利益:
847.94 USD (99)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
95.12%
最大入金額:
6.66%
最近のトレード:
12 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
7.70
長いトレード:
164 (37.79%)
短いトレード:
270 (62.21%)
プロフィットファクター:
3.08
期待されたペイオフ:
9.43 USD
平均利益:
14.52 USD
平均損失:
-115.53 USD
最大連続の負け:
2 (-91.97 USD)
最大連続損失:
-531.19 USD (1)
月間成長:
0.51%
年間予想:
6.28%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
531.19 USD (0.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.97% (531.19 USD)
エクイティによる:
5.14% (2 767.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|358
|USDJPY
|30
|CADCHF
|29
|USDCAD
|11
|CHFJPY
|5
|GBPUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPNZD
|2.1K
|USDJPY
|844
|CADCHF
|745
|USDCAD
|283
|CHFJPY
|134
|GBPUSD
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPNZD
|68K
|USDJPY
|8.1K
|CADCHF
|2.8K
|USDCAD
|1.4K
|CHFJPY
|2K
|GBPUSD
|52
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +310.16 USD
最悪のトレード: -531 USD
最大連続の勝ち: 99
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +847.94 USD
最大連続損失: -91.97 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Baazex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 21
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.66 × 242
|
FxPro-MT5
|10.76 × 75
iFunds Live Signal
02.06.2025:
Newly created cause of
- Scale-Up to 50K
- Changed settings in Version 2.11
13.12.2025:
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
8%
0
0
USD
USD
54K
USD
USD
29
98%
434
96%
95%
3.08
9.43
USD
USD
5%
1:100