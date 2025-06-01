- Прирост
Всего трейдов:
434
Прибыльных трейдов:
417 (96.08%)
Убыточных трейдов:
17 (3.92%)
Лучший трейд:
310.16 USD
Худший трейд:
-531.19 USD
Общая прибыль:
6 054.80 USD (109 306 pips)
Общий убыток:
-1 964.07 USD (27 158 pips)
Макс. серия выигрышей:
99 (847.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
847.94 USD (99)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
95.12%
Макс. загрузка депозита:
6.66%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.70
Длинных трейдов:
164 (37.79%)
Коротких трейдов:
270 (62.21%)
Профит фактор:
3.08
Мат. ожидание:
9.43 USD
Средняя прибыль:
14.52 USD
Средний убыток:
-115.53 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-91.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-531.19 USD (1)
Прирост в месяц:
0.51%
Годовой прогноз:
6.28%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
531.19 USD (0.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.97% (531.19 USD)
По эквити:
5.14% (2 767.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|358
|USDJPY
|30
|CADCHF
|29
|USDCAD
|11
|CHFJPY
|5
|GBPUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|2.1K
|USDJPY
|844
|CADCHF
|745
|USDCAD
|283
|CHFJPY
|134
|GBPUSD
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|68K
|USDJPY
|8.1K
|CADCHF
|2.8K
|USDCAD
|1.4K
|CHFJPY
|2K
|GBPUSD
|52
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +310.16 USD
Худший трейд: -531 USD
Макс. серия выигрышей: 99
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +847.94 USD
Макс. убыток в серии: -91.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Baazex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 21
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.66 × 242
|
FxPro-MT5
|10.76 × 75
iFunds Live Signal
02.06.2025:
Newly created cause of
- Scale-Up to 50K
- Changed settings in Version 2.11
13.12.2025:
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026
Нет отзывов
