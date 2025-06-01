СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Burning Grid iFunds 50K
Magma Software Solutions UG

Burning Grid iFunds 50K

Magma Software Solutions UG
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 8%
Baazex-Live
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
434
Прибыльных трейдов:
417 (96.08%)
Убыточных трейдов:
17 (3.92%)
Лучший трейд:
310.16 USD
Худший трейд:
-531.19 USD
Общая прибыль:
6 054.80 USD (109 306 pips)
Общий убыток:
-1 964.07 USD (27 158 pips)
Макс. серия выигрышей:
99 (847.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
847.94 USD (99)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
95.12%
Макс. загрузка депозита:
6.66%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.70
Длинных трейдов:
164 (37.79%)
Коротких трейдов:
270 (62.21%)
Профит фактор:
3.08
Мат. ожидание:
9.43 USD
Средняя прибыль:
14.52 USD
Средний убыток:
-115.53 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-91.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-531.19 USD (1)
Прирост в месяц:
0.51%
Годовой прогноз:
6.28%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
531.19 USD (0.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.97% (531.19 USD)
По эквити:
5.14% (2 767.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 358
USDJPY 30
CADCHF 29
USDCAD 11
CHFJPY 5
GBPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 2.1K
USDJPY 844
CADCHF 745
USDCAD 283
CHFJPY 134
GBPUSD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 68K
USDJPY 8.1K
CADCHF 2.8K
USDCAD 1.4K
CHFJPY 2K
GBPUSD 52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +310.16 USD
Худший трейд: -531 USD
Макс. серия выигрышей: 99
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +847.94 USD
Макс. убыток в серии: -91.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Baazex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 21
Exness-MT5Real5
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 242
FxPro-MT5
10.76 × 75
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

iFunds Live Signal


02.06.2025:

Newly created cause of

  • Scale-Up to 50K
  • Changed settings in Version 2.11


13.12.2025:

We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026


Нет отзывов
2025.12.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 09:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 07:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
Share of trading days is too low
2025.06.02 06:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 22:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 22:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 22:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.01 22:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 22:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Burning Grid iFunds 50K
999 USD в месяц
8%
0
0
USD
54K
USD
29
98%
434
96%
95%
3.08
9.43
USD
5%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.