Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Baazex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 2 EurotradeSA-Server-1 0.00 × 21 Exness-MT5Real5 0.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 0.66 × 242 FxPro-MT5 10.76 × 75 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика