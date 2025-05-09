SeñalesSecciones
Magma Software Solutions UG

Burning Grid High Risk

Magma Software Solutions UG
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 715%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 400
Transacciones Rentables:
4 121 (93.65%)
Transacciones Irrentables:
279 (6.34%)
Mejor transacción:
17.68 EUR
Peor transacción:
-76.55 EUR
Beneficio Bruto:
5 184.60 EUR (829 708 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 646.94 EUR (412 885 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
341 (330.09 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
378.38 EUR (316)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
99.49%
Carga máxima del depósito:
32.14%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
4.21
Transacciones Largas:
1 922 (43.68%)
Transacciones Cortas:
2 478 (56.32%)
Factor de Beneficio:
1.96
Beneficio Esperado:
0.58 EUR
Beneficio medio:
1.26 EUR
Pérdidas medias:
-9.49 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-156.90 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-194.91 EUR (5)
Crecimiento al mes:
3.71%
Pronóstico anual:
47.82%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 EUR
Máxima:
603.08 EUR (19.29%)
Reducción relativa:
De balance:
20.01% (603.11 EUR)
De fondos:
65.70% (1 357.72 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD 510
EURJPY 250
GBPAUD 224
EURCAD 218
AUDCAD 212
GBPCAD 205
AUDJPY 204
AUDNZD 198
NZDCAD 149
AUDUSD 148
GBPSGD 146
NZDJPY 143
CHFSGD 143
CHFJPY 139
NZDCHF 127
AUDCHF 122
CADCHF 112
USDSGD 112
USDCHF 107
NZDUSD 106
SGDJPY 96
AUDSGD 84
EURUSD 79
EURAUD 76
GBPUSD 74
USDJPY 73
EURNZD 60
CADJPY 54
GBPCHF 50
GBPJPY 48
EURCHF 38
EURSGD 37
EURGBP 33
USDCAD 23
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD 407
EURJPY 5
GBPAUD 240
EURCAD 165
AUDCAD 62
GBPCAD 64
AUDJPY 158
AUDNZD -553
NZDCAD 101
AUDUSD 131
GBPSGD 108
NZDJPY 150
CHFSGD 247
CHFJPY -264
NZDCHF 146
AUDCHF 187
CADCHF 120
USDSGD 45
USDCHF 118
NZDUSD 111
SGDJPY 117
AUDSGD 76
EURUSD 138
EURAUD 135
GBPUSD 95
USDJPY 59
EURNZD 59
CADJPY 103
GBPCHF 90
GBPJPY 96
EURCHF 71
EURSGD 41
EURGBP 49
USDCAD 16
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD 81K
EURJPY 7.3K
GBPAUD 43K
EURCAD 25K
AUDCAD 13K
GBPCAD 14K
AUDJPY 28K
AUDNZD -88K
NZDCAD 16K
AUDUSD 15K
GBPSGD 17K
NZDJPY 25K
CHFSGD 33K
CHFJPY -40K
NZDCHF 12K
AUDCHF 16K
CADCHF 10K
USDSGD 10K
USDCHF 10K
NZDUSD 13K
SGDJPY 20K
AUDSGD 12K
EURUSD 14K
EURAUD 19K
GBPUSD 11K
USDJPY 11K
EURNZD 11K
CADJPY 16K
GBPCHF 7K
GBPJPY 15K
EURCHF 6.6K
EURSGD 7.1K
EURGBP 4K
USDCAD 4.2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17.68 EUR
Peor transacción: -77 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 316
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +330.09 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -156.90 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: High Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!


We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026


2025.12.24 22:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 10:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 09:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 22:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 22:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 14:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 23:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 22:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
