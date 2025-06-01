- 成长
交易:
434
盈利交易:
417 (96.08%)
亏损交易:
17 (3.92%)
最好交易:
310.16 USD
最差交易:
-531.19 USD
毛利:
6 054.80 USD (109 306 pips)
毛利亏损:
-1 964.07 USD (27 158 pips)
最大连续赢利:
99 (847.94 USD)
最大连续盈利:
847.94 USD (99)
夏普比率:
0.20
交易活动:
95.12%
最大入金加载:
6.66%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
7.70
长期交易:
164 (37.79%)
短期交易:
270 (62.21%)
利润因子:
3.08
预期回报:
9.43 USD
平均利润:
14.52 USD
平均损失:
-115.53 USD
最大连续失误:
2 (-91.97 USD)
最大连续亏损:
-531.19 USD (1)
每月增长:
0.51%
年度预测:
6.28%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
531.19 USD (0.97%)
相对跌幅:
结余:
0.97% (531.19 USD)
净值:
5.14% (2 767.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|358
|USDJPY
|30
|CADCHF
|29
|USDCAD
|11
|CHFJPY
|5
|GBPUSD
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD
|2.1K
|USDJPY
|844
|CADCHF
|745
|USDCAD
|283
|CHFJPY
|134
|GBPUSD
|4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD
|68K
|USDJPY
|8.1K
|CADCHF
|2.8K
|USDCAD
|1.4K
|CHFJPY
|2K
|GBPUSD
|52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +310.16 USD
最差交易: -531 USD
最大连续赢利: 99
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +847.94 USD
最大连续亏损: -91.97 USD
iFunds Live Signal
02.06.2025:
Newly created cause of
- Scale-Up to 50K
- Changed settings in Version 2.11
13.12.2025:
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026
没有评论
