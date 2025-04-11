SeñalesSecciones
Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer01

0 comentarios
Fiabilidad
62 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 161%
XMGlobal-Real 36
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 609
Transacciones Rentables:
1 114 (69.23%)
Transacciones Irrentables:
495 (30.76%)
Mejor transacción:
18.76 USD
Peor transacción:
-35.19 USD
Beneficio Bruto:
3 838.11 USD (3 444 487 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 760.46 USD (2 669 130 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (99.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
99.32 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
6.53%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
9.49
Transacciones Largas:
1 106 (68.74%)
Transacciones Cortas:
503 (31.26%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
0.67 USD
Beneficio medio:
3.45 USD
Pérdidas medias:
-5.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-11.58 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-50.35 USD (2)
Crecimiento al mes:
11.69%
Pronóstico anual:
141.88%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.80 USD
Máxima:
113.55 USD (9.77%)
Reducción relativa:
De balance:
9.78% (113.55 USD)
De fondos:
46.44% (487.93 USD)

Distribución

  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.76 USD
Peor transacción: -35 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 32
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +99.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.58 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 36" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.21 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 16:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 15:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 02:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 19:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 13:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 02:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 01:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.27 15:53
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 14:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 13:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
