SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Fxpipsgainer04
Mohammad Zahirul Islam

Fxpipsgainer04

Mohammad Zahirul Islam
0 comentarios
Fiabilidad
64 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 109%
XMGlobal-Real 5
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 984
Transacciones Rentables:
1 449 (73.03%)
Transacciones Irrentables:
535 (26.97%)
Mejor transacción:
56.47 USD
Peor transacción:
-110.89 USD
Beneficio Bruto:
10 848.31 USD (9 278 063 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 334.00 USD (8 683 271 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (76.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
161.58 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.15%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
16 días
Factor de Recuperación:
1.69
Transacciones Largas:
1 114 (56.15%)
Transacciones Cortas:
870 (43.85%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
0.76 USD
Beneficio medio:
7.49 USD
Pérdidas medias:
-17.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-79.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-110.89 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.74%
Pronóstico anual:
57.48%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.87 USD
Máxima:
897.08 USD (39.90%)
Reducción relativa:
De balance:
39.90% (897.08 USD)
De fondos:
34.36% (436.15 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDmicro 1725
EURUSDmicro 216
USDCHFmicro 43
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDmicro 1.5K
EURUSDmicro 58
USDCHFmicro -15
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDmicro 593K
EURUSDmicro 2.4K
USDCHFmicro -887
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +56.47 USD
Peor transacción: -111 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +76.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -79.03 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.11.24 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 02:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 03:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 18:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 12:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 04:01
No swaps are charged on the signal account
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Fxpipsgainer04
30 USD al mes
109%
0
0
USD
1.4K
USD
64
98%
1 984
73%
100%
1.16
0.76
USD
40%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.