USB: U.S. Bancorp
49.63 USD 1.22 (2.52%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de USB de hoy ha cambiado un 2.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.57, mientras que el máximo ha alcanzado 50.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas U.S. Bancorp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
USB News
- U.S. Bancorp reduce su tasa de interés preferencial al 7,25% desde el 7,50%
- Truist eleva el precio objetivo de U.S. Bancorp a 51 dólares por potencial de crecimiento
- Alan Dunton vende acciones de Cormedix por $131,300
- Western Alliance Offers Shareholders a New Share Repurchase Program
- Fifth Third Hikes Quarterly Dividend by 8.1%: Can the Momentum Last?
- BLK Pushes Deeper Into Digital Assets With Plans to Tokenize ETFs
- Schwab Sweeps Investing Ranks in IBD's Trust Survey
- IBD's Sixth Annual Survey Of The Most Trusted Financial Companies
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Acciones de Atlanticus Holdings alcanzan un máximo de 52 semanas a 70.0 USD
- U.S. Bancorp (USB) Could Be a Great Choice
- RBC prevé que los bancos globales extiendan su rendimiento superior junto al crecimiento mundial
- RBC sees global banks extending outperformance alongside global growth
- U.S. Bancorp Rewards Shareholders With 4% Dividend Hike, Shares Up
- U.S. Bancorp (USB) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference
- PNC Financial (PNC) Buys Rival FirstBank For $4.1 Billion - TipRanks.com
- Exclusive | PNC to Acquire Colorado-Based Regional Bank in $4.1 Billion Deal
- Citigroup to Launch $80B Portfolio Offering With BlackRock
- Should Investors Buy the Post-Earnings Dip in Salesforce (CRM) Stock?
- USB Resumes Institutional Bitcoin Custody Service Amid Deregulations
Rango diario
48.57 50.17
Rango anual
35.18 53.99
- Cierres anteriores
- 48.41
- Open
- 48.60
- Bid
- 49.63
- Ask
- 49.93
- Low
- 48.57
- High
- 50.17
- Volumen
- 18.575 K
- Cambio diario
- 2.52%
- Cambio mensual
- 2.69%
- Cambio a 6 meses
- 18.56%
- Cambio anual
- 9.44%
