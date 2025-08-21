Валюты / USB
USB: U.S. Bancorp
48.41 USD 0.88 (1.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс USB за сегодня изменился на -1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.03, а максимальная — 49.47.
Следите за динамикой U.S. Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
48.03 49.47
Годовой диапазон
35.18 53.99
- Предыдущее закрытие
- 49.29
- Open
- 49.47
- Bid
- 48.41
- Ask
- 48.71
- Low
- 48.03
- High
- 49.47
- Объем
- 17.180 K
- Дневное изменение
- -1.79%
- Месячное изменение
- 0.17%
- 6-месячное изменение
- 15.65%
- Годовое изменение
- 6.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.