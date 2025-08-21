КотировкиРазделы
USB: U.S. Bancorp

48.41 USD 0.88 (1.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс USB за сегодня изменился на -1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.03, а максимальная — 49.47.

Следите за динамикой U.S. Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
48.03 49.47
Годовой диапазон
35.18 53.99
Предыдущее закрытие
49.29
Open
49.47
Bid
48.41
Ask
48.71
Low
48.03
High
49.47
Объем
17.180 K
Дневное изменение
-1.79%
Месячное изменение
0.17%
6-месячное изменение
15.65%
Годовое изменение
6.75%
