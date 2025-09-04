통화 / USB
USB: U.S. Bancorp
50.40 USD 0.21 (0.42%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
USB 환율이 오늘 0.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 50.02이고 고가는 50.51이었습니다.
U.S. Bancorp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
USB News
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- 뉴욕 증시, 3대지수 사상 최고가 지속…반도체 급등에 필라델피아반도체지수 3.60% 상승, 엔비디아와 인텔이 지수를 이끌며 반도체 불장 증명 [이완수의 출근길 글로벌마켓 핫이슈]
- 워렌AI 선정, 연간 수익률 상위 5대 대형 은행: 뱅크오브몬트리올 1위
- Top 5 Largecap Banks Ranked by WarrenAI: BMO Leads with 56% Annual Return
- U.S. 뱅코프, 주요 대출 금리 7.25%로 인하
- U.S. Bancorp cuts prime lending rate to 7.25% from 7.50%
- U.S. 뱅코프 목표 주가, Truist, 성장 잠재력에 51달러로 상향
- U.S. Bancorp stock price target raised to $51 by Truist on growth potential
- Western Alliance Offers Shareholders a New Share Repurchase Program
- Fifth Third Hikes Quarterly Dividend by 8.1%: Can the Momentum Last?
- BLK Pushes Deeper Into Digital Assets With Plans to Tokenize ETFs
- Schwab Sweeps Investing Ranks in IBD's Trust Survey
- IBD's Sixth Annual Survey Of The Most Trusted Financial Companies
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- U.S. Bancorp (USB) Could Be a Great Choice
- RBC sees global banks extending outperformance alongside global growth
- U.S. Bancorp Rewards Shareholders With 4% Dividend Hike, Shares Up
- U.S. Bancorp (USB) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference
- PNC Financial (PNC) Buys Rival FirstBank For $4.1 Billion - TipRanks.com
- Exclusive | PNC to Acquire Colorado-Based Regional Bank in $4.1 Billion Deal
- Citigroup to Launch $80B Portfolio Offering With BlackRock
- Should Investors Buy the Post-Earnings Dip in Salesforce (CRM) Stock?
- USB Resumes Institutional Bitcoin Custody Service Amid Deregulations
- U.S. Bank launches all-in-one cash flow platform for small businesses
일일 변동 비율
50.02 50.51
년간 변동
35.18 53.99
- 이전 종가
- 50.19
- 시가
- 50.45
- Bid
- 50.40
- Ask
- 50.70
- 저가
- 50.02
- 고가
- 50.51
- 볼륨
- 12.939 K
- 일일 변동
- 0.42%
- 월 변동
- 4.28%
- 6개월 변동
- 20.40%
- 년간 변동율
- 11.14%
