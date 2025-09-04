Dövizler / USB
USB: U.S. Bancorp
50.40 USD 0.21 (0.42%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
USB fiyatı bugün 0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.02 ve Yüksek fiyatı olarak 50.51 aralığında işlem gördü.
U.S. Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Axos Financial completes $200 million subordinated notes offering
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Capital Southwest 5,950% kuponlu 350 milyon dolarlık tahvil ihracını tamamladı
- WarrenAI Sıralamasına Göre En İyi 5 Büyük Ölçekli Banka: BMO %56 Yıllık Getiri ile Lider
- Top 5 Largecap Banks Ranked by WarrenAI: BMO Leads with 56% Annual Return
- U.S. Bancorp ana kredi faiz oranını yüzde 7,50’den yüzde 7,25’e düşürdü
- U.S. Bancorp cuts prime lending rate to 7.25% from 7.50%
- Truist, büyüme potansiyeli nedeniyle U.S. Bancorp hedef fiyatını 51 dolara yükseltti
- U.S. Bancorp stock price target raised to $51 by Truist on growth potential
- Western Alliance Offers Shareholders a New Share Repurchase Program
- Fifth Third Hikes Quarterly Dividend by 8.1%: Can the Momentum Last?
- BLK Pushes Deeper Into Digital Assets With Plans to Tokenize ETFs
- Schwab Sweeps Investing Ranks in IBD's Trust Survey
- IBD's Sixth Annual Survey Of The Most Trusted Financial Companies
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- U.S. Bancorp (USB) Could Be a Great Choice
- RBC sees global banks extending outperformance alongside global growth
- U.S. Bancorp Rewards Shareholders With 4% Dividend Hike, Shares Up
- U.S. Bancorp (USB) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference
- PNC Financial (PNC) Buys Rival FirstBank For $4.1 Billion - TipRanks.com
- Exclusive | PNC to Acquire Colorado-Based Regional Bank in $4.1 Billion Deal
- Citigroup to Launch $80B Portfolio Offering With BlackRock
- Should Investors Buy the Post-Earnings Dip in Salesforce (CRM) Stock?
- USB Resumes Institutional Bitcoin Custody Service Amid Deregulations
Günlük aralık
50.02 50.51
Yıllık aralık
35.18 53.99
- Önceki kapanış
- 50.19
- Açılış
- 50.45
- Satış
- 50.40
- Alış
- 50.70
- Düşük
- 50.02
- Yüksek
- 50.51
- Hacim
- 12.939 K
- Günlük değişim
- 0.42%
- Aylık değişim
- 4.28%
- 6 aylık değişim
- 20.40%
- Yıllık değişim
- 11.14%
21 Eylül, Pazar