USB: U.S. Bancorp
50.19 USD 0.56 (1.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von USB hat sich für heute um 1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.41 bis zu einem Hoch von 50.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die U.S. Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
USB News
- WarrenAI-Ranking der Top-5-Großbanken: BMO führt mit 56 % jährlicher Rendite
- Top 5 Largecap Banks Ranked by WarrenAI: BMO Leads with 56% Annual Return
- U.S. Bancorp senkt Prime Rate auf 7,25 %
- U.S. Bancorp cuts prime lending rate to 7.25% from 7.50%
- Truist hebt Kursziel für U.S. Bancorp wegen Wachstumspotenzial auf 51 US-Dollar an
- U.S. Bancorp stock price target raised to $51 by Truist on growth potential
Tagesspanne
49.41 50.35
Jahresspanne
35.18 53.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.63
- Eröffnung
- 49.67
- Bid
- 50.19
- Ask
- 50.49
- Tief
- 49.41
- Hoch
- 50.35
- Volumen
- 15.370 K
- Tagesänderung
- 1.13%
- Monatsänderung
- 3.85%
- 6-Monatsänderung
- 19.90%
- Jahresänderung
- 10.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K