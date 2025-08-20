Divisas / TOST
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TOST: Toast Inc Class A
40.64 USD 0.72 (1.80%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TOST de hoy ha cambiado un 1.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.99, mientras que el máximo ha alcanzado 40.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Toast Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TOST News
- All You Need to Know About Toast (TOST) Rating Upgrade to Buy
- ETF de Cathie Wood ajusta posiciones, ARCT y TEM en el punto de mira
- Los ETF de Cathie Wood ajustan sus posiciones, ARCT y TEM en el centro de atención
- ARK de Cathie Wood compra acciones de Figma, Bullish y eToro
- ARK de Cathie Wood compra acciones de Figma, Bullish y eToro
- Why Toast (TOST) Dipped More Than Broader Market Today
- Cathie Wood Goes Bargain Hunting: 3 Stocks She Just Bought
- ARK de Cathie Wood compra acciones de Klarna y vende Tempus AI en medio de cambios del mercado
- ARK de Cathie Wood compra acciones de Klarna y vende Tempus AI en cambios de mercado
- 3 Growth Stocks That Could Skyrocket in 2025 and Beyond
- Toast, Inc. (TOST) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Toast en Goldman Sachs Communicopia: Crecimiento estratégico e innovación
- Toast at Goldman Sachs Communicopia: Strategic Growth and Innovation
- Looking for Exposure to Robinhood Stock (HOOD)? Here’s How to Buy Without the Risk - TipRanks.com
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Toast Stock: Short-Term Pains May Test Valuations (NYSE:TOST)
- Shift4: Shifting Into High Gear As It Integrates A Significant Acquisition
- Here is What to Know Beyond Why Toast, Inc. (TOST) is a Trending Stock
- Marriott, Toast, KeyCorp And More On CNBC's 'Final Trades' - Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG), CyberArk Software (NASDAQ:CYBR)
- Toast vs. Block: Which POS Platform Stock Offers More Upside?
- Will Toast's Product Innovation Drive Profits Despite Cost Headwinds?
- Toast Reports Net Adds Surge in Q2: Is the Momentum Sustainable?
- Truist Securities raises Block stock price target to $70 on Cash App Borrow growth
- Australia Launch & AMEX Deal: Will TOST's Recipe Fuel its Growth Engine?
Rango diario
39.99 40.97
Rango anual
26.91 49.55
- Cierres anteriores
- 39.92
- Open
- 40.17
- Bid
- 40.64
- Ask
- 40.94
- Low
- 39.99
- High
- 40.97
- Volumen
- 11.267 K
- Cambio diario
- 1.80%
- Cambio mensual
- -6.77%
- Cambio a 6 meses
- 22.97%
- Cambio anual
- 41.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B