货币 / TOST
TOST: Toast Inc Class A
40.59 USD 0.67 (1.68%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TOST汇率已更改1.68%。当日，交易品种以低点40.17和高点40.82进行交易。
关注Toast Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TOST新闻
日范围
40.17 40.82
年范围
26.91 49.55
- 前一天收盘价
- 39.92
- 开盘价
- 40.17
- 卖价
- 40.59
- 买价
- 40.89
- 最低价
- 40.17
- 最高价
- 40.82
- 交易量
- 2.940 K
- 日变化
- 1.68%
- 月变化
- -6.88%
- 6个月变化
- 22.81%
- 年变化
- 41.68%
