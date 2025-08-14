Валюты / TOST
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TOST: Toast Inc Class A
39.92 USD 0.31 (0.77%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TOST за сегодня изменился на -0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.45, а максимальная — 40.12.
Следите за динамикой Toast Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TOST
- ETF Кэти Вуд корректирует активы, в фокусе ARCT и TEM
- ARK ETF Кэти Вуд покупает акции Figma, Bullish и eToro
- Why Toast (TOST) Dipped More Than Broader Market Today
- Cathie Wood Goes Bargain Hunting: 3 Stocks She Just Bought
- ARK ETF Кэти Вуд покупает акции Klarna и продает Tempus AI на фоне рыночных изменений
- 3 Growth Stocks That Could Skyrocket in 2025 and Beyond
- Toast, Inc. (TOST) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Toast at Goldman Sachs Communicopia: Strategic Growth and Innovation
- Looking for Exposure to Robinhood Stock (HOOD)? Here’s How to Buy Without the Risk - TipRanks.com
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Toast Stock: Short-Term Pains May Test Valuations (NYSE:TOST)
- Shift4: Shifting Into High Gear As It Integrates A Significant Acquisition
- Here is What to Know Beyond Why Toast, Inc. (TOST) is a Trending Stock
- Marriott, Toast, KeyCorp And More On CNBC's 'Final Trades' - Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG), CyberArk Software (NASDAQ:CYBR)
- Toast vs. Block: Which POS Platform Stock Offers More Upside?
- Will Toast's Product Innovation Drive Profits Despite Cost Headwinds?
- Toast Reports Net Adds Surge in Q2: Is the Momentum Sustainable?
- Truist Securities raises Block stock price target to $70 on Cash App Borrow growth
- Australia Launch & AMEX Deal: Will TOST's Recipe Fuel its Growth Engine?
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Computer and Technology Stocks Set to Beat Earnings
- BTIG upgrades PAR Technology on strong pipeline and long-term growth potential
- Toast, Inc. (TOST) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Toast, Amazon, Thermo Fisher Scientific On CNBC’s ‘Final Trades’ - TransDigm Gr (NYSE:TDG), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
Дневной диапазон
39.45 40.12
Годовой диапазон
26.91 49.55
- Предыдущее закрытие
- 40.23
- Open
- 40.06
- Bid
- 39.92
- Ask
- 40.22
- Low
- 39.45
- High
- 40.12
- Объем
- 11.169 K
- Дневное изменение
- -0.77%
- Месячное изменение
- -8.42%
- 6-месячное изменение
- 20.79%
- Годовое изменение
- 39.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.