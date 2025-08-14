КотировкиРазделы
Валюты / TOST
Назад в Рынок акций США

TOST: Toast Inc Class A

39.92 USD 0.31 (0.77%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TOST за сегодня изменился на -0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.45, а максимальная — 40.12.

Следите за динамикой Toast Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TOST

Дневной диапазон
39.45 40.12
Годовой диапазон
26.91 49.55
Предыдущее закрытие
40.23
Open
40.06
Bid
39.92
Ask
40.22
Low
39.45
High
40.12
Объем
11.169 K
Дневное изменение
-0.77%
Месячное изменение
-8.42%
6-месячное изменение
20.79%
Годовое изменение
39.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.