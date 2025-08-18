통화 / TOST
TOST: Toast Inc Class A
41.10 USD 0.33 (0.80%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TOST 환율이 오늘 -0.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 40.93이고 고가는 42.15이었습니다.
Toast Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TOST News
- Toast (TOST) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Investors Heavily Search Toast, Inc. (TOST): Here is What You Need to Know
- All You Need to Know About Toast (TOST) Rating Upgrade to Buy
- 캐시 우드의 ARK ETF, ARCT 및 TEM에 집중하며 포트폴리오 조정
- 캐시 우드의 ARK, Figma, Bullish, eToro 주식 매수
- Why Toast (TOST) Dipped More Than Broader Market Today
- Cathie Wood Goes Bargain Hunting: 3 Stocks She Just Bought
- 캐시 우드의 ARK, Klarna 매수, Tempus AI 매도
- 3 Growth Stocks That Could Skyrocket in 2025 and Beyond
- Toast, Inc. (TOST) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Toast at Goldman Sachs Communicopia: Strategic Growth and Innovation
- Looking for Exposure to Robinhood Stock (HOOD)? Here’s How to Buy Without the Risk - TipRanks.com
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Toast Stock: Short-Term Pains May Test Valuations (NYSE:TOST)
- Shift4: Shifting Into High Gear As It Integrates A Significant Acquisition
- Here is What to Know Beyond Why Toast, Inc. (TOST) is a Trending Stock
- Marriott, Toast, KeyCorp And More On CNBC's 'Final Trades' - Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG), CyberArk Software (NASDAQ:CYBR)
- Toast vs. Block: Which POS Platform Stock Offers More Upside?
- Will Toast's Product Innovation Drive Profits Despite Cost Headwinds?
- Toast Reports Net Adds Surge in Q2: Is the Momentum Sustainable?
- Truist Securities raises Block stock price target to $70 on Cash App Borrow growth
- Australia Launch & AMEX Deal: Will TOST's Recipe Fuel its Growth Engine?
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Computer and Technology Stocks Set to Beat Earnings
일일 변동 비율
40.93 42.15
년간 변동
26.91 49.55
- 이전 종가
- 41.43
- 시가
- 41.75
- Bid
- 41.10
- Ask
- 41.40
- 저가
- 40.93
- 고가
- 42.15
- 볼륨
- 12.047 K
- 일일 변동
- -0.80%
- 월 변동
- -5.71%
- 6개월 변동
- 24.36%
- 년간 변동율
- 43.46%
