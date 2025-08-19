Währungen / TOST
TOST: Toast Inc Class A
41.43 USD 0.79 (1.94%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TOST hat sich für heute um 1.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.47 bis zu einem Hoch von 41.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Toast Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
40.47 41.58
Jahresspanne
26.91 49.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.64
- Eröffnung
- 40.88
- Bid
- 41.43
- Ask
- 41.73
- Tief
- 40.47
- Hoch
- 41.58
- Volumen
- 13.883 K
- Tagesänderung
- 1.94%
- Monatsänderung
- -4.96%
- 6-Monatsänderung
- 25.36%
- Jahresänderung
- 44.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K