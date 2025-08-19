CotationsSections
Devises / TOST
TOST: Toast Inc Class A

41.10 USD 0.33 (0.80%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TOST a changé de -0.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.93 et à un maximum de 42.15.

Suivez la dynamique Toast Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
40.93 42.15
Range Annuel
26.91 49.55
Clôture Précédente
41.43
Ouverture
41.75
Bid
41.10
Ask
41.40
Plus Bas
40.93
Plus Haut
42.15
Volume
12.047 K
Changement quotidien
-0.80%
Changement Mensuel
-5.71%
Changement à 6 Mois
24.36%
Changement Annuel
43.46%
