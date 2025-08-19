Devises / TOST
TOST: Toast Inc Class A
41.10 USD 0.33 (0.80%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TOST a changé de -0.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.93 et à un maximum de 42.15.
Suivez la dynamique Toast Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Toast (TOST) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Investors Heavily Search Toast, Inc. (TOST): Here is What You Need to Know
- All You Need to Know About Toast (TOST) Rating Upgrade to Buy
- Les ETF ARK de Cathie Wood ajustent leurs positions, ARCT et TEM en ligne de mire
- Les ETF ARK de Cathie Wood achètent des actions Figma, Bullish et eToro
- Why Toast (TOST) Dipped More Than Broader Market Today
- Cathie Wood Goes Bargain Hunting: 3 Stocks She Just Bought
- ARK de Cathie Wood achète des actions Klarna et vend Tempus AI dans un contexte de changements de marché
- 3 Growth Stocks That Could Skyrocket in 2025 and Beyond
- Toast, Inc. (TOST) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Toast à la conférence Communicopia de Goldman Sachs : Croissance stratégique et innovation
- Toast at Goldman Sachs Communicopia: Strategic Growth and Innovation
- Looking for Exposure to Robinhood Stock (HOOD)? Here’s How to Buy Without the Risk - TipRanks.com
- Google, Apple Lead Mega-Cap Movers on a Volatile Wednesday
- Toast Stock: Short-Term Pains May Test Valuations (NYSE:TOST)
- Shift4: Shifting Into High Gear As It Integrates A Significant Acquisition
- Here is What to Know Beyond Why Toast, Inc. (TOST) is a Trending Stock
- Marriott, Toast, KeyCorp And More On CNBC's 'Final Trades' - Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG), CyberArk Software (NASDAQ:CYBR)
- Toast vs. Block: Which POS Platform Stock Offers More Upside?
- Will Toast's Product Innovation Drive Profits Despite Cost Headwinds?
- Toast Reports Net Adds Surge in Q2: Is the Momentum Sustainable?
- Truist Securities raises Block stock price target to $70 on Cash App Borrow growth
- Australia Launch & AMEX Deal: Will TOST's Recipe Fuel its Growth Engine?
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
Range quotidien
40.93 42.15
Range Annuel
26.91 49.55
- Clôture Précédente
- 41.43
- Ouverture
- 41.75
- Bid
- 41.10
- Ask
- 41.40
- Plus Bas
- 40.93
- Plus Haut
- 42.15
- Volume
- 12.047 K
- Changement quotidien
- -0.80%
- Changement Mensuel
- -5.71%
- Changement à 6 Mois
- 24.36%
- Changement Annuel
- 43.46%
