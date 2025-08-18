FiyatlarBölümler
TOST: Toast Inc Class A

41.10 USD 0.33 (0.80%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TOST fiyatı bugün -0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.93 ve Yüksek fiyatı olarak 42.15 aralığında işlem gördü.

Toast Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
40.93 42.15
Yıllık aralık
26.91 49.55
Önceki kapanış
41.43
Açılış
41.75
Satış
41.10
Alış
41.40
Düşük
40.93
Yüksek
42.15
Hacim
12.047 K
Günlük değişim
-0.80%
Aylık değişim
-5.71%
6 aylık değişim
24.36%
Yıllık değişim
43.46%
21 Eylül, Pazar