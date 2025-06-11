Divisas / GGAL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GGAL: Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Cla
29.56 USD 0.69 (2.28%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GGAL de hoy ha cambiado un -2.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.42, mientras que el máximo ha alcanzado 31.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Cla. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GGAL News
- Grupo Financiero Galicia: Prepare For Volatility As Argentina Faces Political Turmoil
- Galicia: The Sell-Off Created A Buying Opportunity As Long-Term Prospects Remain Strong
- Las acciones de GGAL caen un 43% tras la advertencia de sobrevaloración de InvestingPro
- Acciones de GGAL caen 43% tras alerta de sobrevaloración de InvestingPro
- GGAL Shares Drop 43% Following InvestingPro’s Overvaluation Warning
- Argentina Stocks, Peso Plunge After This Result Shocks Investors. What's Next?
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- Argentina markets to keep sliding after Milei’s drubbing in Buenos Aires vote
- Crunch time for Argentina as local elections this weekend represent referendum on Milei
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Supervielle: A Fwd P/E Of 4.87x Is Cheap Even With Its Sluggish Performance (NYSE:SUPV)
- Grupo Financiero Galicia Q2 2025 slides: Strong ROE amid Argentine recovery
- New Strong Sell Stocks for August 29th
- Earnings call transcript: Grupo Financiero Galicia Q2 2025 beats EPS forecast significantly
- Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Grupo Galicia Stock: Buy The Dip To Play Argentina's Recovery (NASDAQ:GGAL)
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Grupo Financiero Galicia Stock?
- Argentine Banks: Volatility Is Not A Symptom Of Weakness, But Part Of The Ecosystem
- Turning Tides: EM Equities Are Surging In 2025
- Banco Macro: A Logical Pause After The Enthusiasm (NYSE:BMA)
- Grupo Financiero Galicia: Transition Year Puts The Stock In 'Wait And See' Mode
- ARGT ETF Advances In Line With Argentine Macroeconomic Stabilization (NYSEARCA:ARGT)
- Grupo Financiero Galicia S.A. Announces Pricing of Secondary Offering of American Depositary Shares by HSBC Bank plc
Rango diario
29.42 31.12
Rango anual
29.00 74.01
- Cierres anteriores
- 30.25
- Open
- 30.53
- Bid
- 29.56
- Ask
- 29.86
- Low
- 29.42
- High
- 31.12
- Volumen
- 5.593 K
- Cambio diario
- -2.28%
- Cambio mensual
- -22.07%
- Cambio a 6 meses
- -47.01%
- Cambio anual
- -29.50%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B