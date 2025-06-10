Valute / GGAL
GGAL: Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Cla
26.45 USD 0.85 (3.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GGAL ha avuto una variazione del -3.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.89 e ad un massimo di 27.50.
Segui le dinamiche di Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Cla. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
25.89 27.50
Intervallo Annuale
25.89 74.01
- Chiusura Precedente
- 27.30
- Apertura
- 27.50
- Bid
- 26.45
- Ask
- 26.75
- Minimo
- 25.89
- Massimo
- 27.50
- Volume
- 11.612 K
- Variazione giornaliera
- -3.11%
- Variazione Mensile
- -30.27%
- Variazione Semestrale
- -52.58%
- Variazione Annuale
- -36.92%
20 settembre, sabato