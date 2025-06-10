КотировкиРазделы
GGAL: Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Cla

30.25 USD 1.07 (3.67%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GGAL за сегодня изменился на 3.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.64, а максимальная — 30.59.

Следите за динамикой Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Cla. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
29.64 30.59
Годовой диапазон
29.00 74.01
Предыдущее закрытие
29.18
Open
29.85
Bid
30.25
Ask
30.55
Low
29.64
High
30.59
Объем
4.413 K
Дневное изменение
3.67%
Месячное изменение
-20.25%
6-месячное изменение
-45.77%
Годовое изменение
-27.86%
