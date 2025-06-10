Валюты / GGAL
GGAL: Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Cla
30.25 USD 1.07 (3.67%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GGAL за сегодня изменился на 3.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.64, а максимальная — 30.59.
Следите за динамикой Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Cla. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GGAL
- Grupo Financiero Galicia: Prepare For Volatility As Argentina Faces Political Turmoil
- Galicia: The Sell-Off Created A Buying Opportunity As Long-Term Prospects Remain Strong
- Акции GGAL упали на 43% после предупреждения InvestingPro о переоценке
- GGAL Shares Drop 43% Following InvestingPro’s Overvaluation Warning
- Argentina Stocks, Peso Plunge After This Result Shocks Investors. What's Next?
- New Fortress Energy Posts Q2 Loss, Joins Summit Therapeutics And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CNFinance Hldgs (NYSE:CNF), Empresa Distribuidora y (NYSE:EDN)
- Argentina markets to keep sliding after Milei’s drubbing in Buenos Aires vote
- Crunch time for Argentina as local elections this weekend represent referendum on Milei
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Supervielle: A Fwd P/E Of 4.87x Is Cheap Even With Its Sluggish Performance (NYSE:SUPV)
- Grupo Financiero Galicia Q2 2025 slides: Strong ROE amid Argentine recovery
- New Strong Sell Stocks for August 29th
- Earnings call transcript: Grupo Financiero Galicia Q2 2025 beats EPS forecast significantly
- Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Grupo Galicia Stock: Buy The Dip To Play Argentina's Recovery (NASDAQ:GGAL)
- ARGT ETF: Long-Term Rebuild, Short-Term Hesitation (NYSEARCA:ARGT)
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Grupo Financiero Galicia Stock?
- Argentine Banks: Volatility Is Not A Symptom Of Weakness, But Part Of The Ecosystem
- Turning Tides: EM Equities Are Surging In 2025
- Banco Macro: A Logical Pause After The Enthusiasm (NYSE:BMA)
- Grupo Financiero Galicia: Transition Year Puts The Stock In 'Wait And See' Mode
- ARGT ETF Advances In Line With Argentine Macroeconomic Stabilization (NYSEARCA:ARGT)
- Grupo Financiero Galicia S.A. Announces Pricing of Secondary Offering of American Depositary Shares by HSBC Bank plc
- Grupo Financiero Galicia S.A. Announces Commencement of Secondary Offering of American Depositary Shares by HSBC Bank plc
Дневной диапазон
29.64 30.59
Годовой диапазон
29.00 74.01
- Предыдущее закрытие
- 29.18
- Open
- 29.85
- Bid
- 30.25
- Ask
- 30.55
- Low
- 29.64
- High
- 30.59
- Объем
- 4.413 K
- Дневное изменение
- 3.67%
- Месячное изменение
- -20.25%
- 6-месячное изменение
- -45.77%
- Годовое изменение
- -27.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.