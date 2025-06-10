통화 / GGAL
GGAL: Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Cla
26.45 USD 0.85 (3.11%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GGAL 환율이 오늘 -3.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 25.89이고 고가는 27.50이었습니다.
Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Cla 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
25.89 27.50
년간 변동
25.89 74.01
- 이전 종가
- 27.30
- 시가
- 27.50
- Bid
- 26.45
- Ask
- 26.75
- 저가
- 25.89
- 고가
- 27.50
- 볼륨
- 11.612 K
- 일일 변동
- -3.11%
- 월 변동
- -30.27%
- 6개월 변동
- -52.58%
- 년간 변동율
- -36.92%
