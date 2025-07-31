Divisas / DIN
DIN: Dine Brands Global Inc
24.35 USD 0.33 (1.37%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DIN de hoy ha cambiado un 1.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.94, mientras que el máximo ha alcanzado 24.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dine Brands Global Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DIN News
- Dine Brands Global anuncia la jubilación de su directora de contabilidad y nombra sucesora
- Popular breakfast chain plans to solve a growing customer problem
- IHOP lanza menú de valor de 6 dólares a nivel nacional en respuesta a la demanda
- Red Robin Gourmet Burgers: Asymmetric Returns Expected To Persist If Recovery Holds (RRGB)
- Dine Brands declares $0.51 quarterly dividend payable in October
- Why Cracker Barrel's Stock Popped Today
- Dine Brands: Pipeline Regrowth Possible With Early Stabilization And Dual-Branded Approach
- Applebee’s appoints new chief marketing and operations officers
- Dine Brands: Growing Earnings And Improving Operations Despite Q2 YoY Declines
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN), Designer Brands (NYSE:DBI)
- Burger King makes major move fans will love after franchise bankruptcies
- Dine Brands stock holds steady as Benchmark maintains rating despite mixed earnings
- New Strong Sell Stocks for August 11th
- First Watch Restaurant: Brunch Boom, Earnings On The Side (NASDAQ:FWRG)
- Applebee's hits first major milestone since 2023 after sales declines
- What's Going On With Dine Brands Stock Today? - Dine Brands Global (NYSE:DIN)
- Compared to Estimates, Dine Brands (DIN) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Dine Brands (DIN) Q2 Earnings Lag Estimates
- Portillo's Inc. (PTLO) Meets Q2 Earnings Estimates
- Harley-Davidson appoints Arthur Starrs as CEO, Zeitz to retire in October
- Sweetgreen, Inc. (SG) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
Rango diario
23.94 24.90
Rango anual
18.66 37.44
- Cierres anteriores
- 24.02
- Open
- 24.18
- Bid
- 24.35
- Ask
- 24.65
- Low
- 23.94
- High
- 24.90
- Volumen
- 1.153 K
- Cambio diario
- 1.37%
- Cambio mensual
- 2.53%
- Cambio a 6 meses
- 3.57%
- Cambio anual
- -27.96%
